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Deprem bölgesine yapılan gönderilerde kargo indirimi

Deprem bölgesine yapılan gönderilerde kargo indirimi
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, deprem bölgesine yapılacak bireysel kargo gönderilerined yüzde 30 indirim yapılacağını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı  Abdulkadir Uraloğlu, 6 Şubat 2023’te meydana gelen depremlerin ilk anından itibaren depremzede vatandaşların ulaşımın her modunda yanında olduklarını belirterek, depremin ilk anından itibaren PTT Genel Müdürlüğü eliyle, yurt içi ve yurt dışından gelen 43 bin 350 adet yardım kolisinin ücretsiz bir şekilde deprem bölgesine taşındığını hatırlattı.

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, deprem bölgesinde depremin izlerini hep beraber sileceklerini ve bölgenin yeniden ayağa kaldırılacağını belirterek, bakanlığa bağlı PTT Genel Müdürlüğü eliyle deprem bölgesi için yeni bir kampanya başlattıklarını duyurdu.

Uraloğlu paylaşımında, “Asrın felaketinde zarar gören illerimizin ticaret hayatının tekrar canlandırması ve ülke ekonomisine kazandırılmasına katkı sağlamak için PTT Genel Müdürlüğümüz eliyle yeni bir kampanya başlatıyoruz. Deprem bölgesine yapılan her gönderi bir umut anlayışı ile 6 Şubat - 6 Mayıs tarihleri arasında; Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa illerimiz çıkışlı ve varışlı gönderilere güncel tarife üzerinden yüzde 30 oranında indirim uyguluyoruz.” ifadelerine yer verdi.

KAMPANYA İLE BÖLGE TİCARETİNİN CANLANDIRILMASI HEDEFLENİYOR

İndirim kampanyası 6 Şubat 2024 tarihinde başlayarak 6 Mayıs 2024’e kadar sürecek. Bölge ticaretini canlandırarak deprem bölgesinin kalkınmasına katkı sağlamayı amaçlayan kampanya ile depremzedelerin ihtiyaç duydukları ürünlere daha kolay ulaşmalarını sağlayacak. Böylelikle maddi manevi kayıplar yaşayan depremzedelere destek olunacak.

Etiketler bireysel kargo indrim
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