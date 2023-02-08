Depremde can kaybı 9 bine dayandı

Saat 13:30 itibariyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'taki incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerde 8 bin 574 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 bin 133 yaralı olduğunu açıkladı.

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler sonrası can kaybı 6 bin 957'ye yükseldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 ilde 3 aylık OHAL ilan edildiğini duyurdu. Arama kurtarma çalışmalarında zamana karşı yarış sürüyor.

Depremdeki can kaybıyla ilgili son açıklama Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi.

Erdoğan, Kahramanmaraş'taki incelemeleri sonrası yaptığı açıklamada Kahramanmaraş merkezli depremlerde 8 bin 574 kişinin hayatını kaybettiğini, 49 bin 133 yaralı olduğunu açıkladı.

Erdoğan Alanya, Antalya, Mersin gibi illerimizden otellerle görüştüklerini ve vatandaşlarımız isterse burada kalabileceklerini söyledi. Erdoğan otele yerleşecek vatandaşlardan konaklama ve gıda ihtiyaçları için ücret alınmayacağını söyledi.

79 bin 110 arama kurtarma personeli görev yapıyor

AFAD, PAK, JANDARMA, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam arama ve kurtarma personeli sayısı 79 bin 110'a yükseldi.

Dışişleri Bakanlığı ile yapılan görüşmeler neticesinde diğer ülkelerden yardım için gelen 5 bin 309 personel afet bölgesine sevk edildi.

104 hava aracıyla hava köprüsü kuruldu

Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 5 bin 402 araç sevk edildi.

Afet bölgelerinde 31 vali, 70’in üzerinde kaymakam ile 68 il müdürü görevlendirildi.

Hava Kuvvetleri, Kara Kuvvetleri, Sahil Güvenlik ve Jandarma Genel Komutanlığı’na bağlı toplam 104 hava aracıyla İstanbul, Ankara ve İzmir’den bölgeye personel ve malzeme sevkiyatı için hava köprüsü kuruldu.

Bölgeye personel, malzeme sevkiyatı ve tahliye amacıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından 9, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 1 olmak üzere toplam 10 gemi görevlendirildi.

Kızılay'ın 79 ikram aracı sahada

Kızılay’dan 79 ikram aracı, 23 mobil mutfak, 1 mobil aşevi, 30 sahra mutfak, 3 mobil fırın, 1 konteyner mutfak ve 86 hizmet aracı görevlendirildi.

4 Mobil Sosyal Hizmet Merkezi, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye ve Malatya'da görevlendirildi. 1488 personel ve 132 araç sahada.

10 il için Olağanüstü Hal kararı Resmi Gazete'de

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle 10 ili kapsayan ve 3 ay sürecek Olağanüstü Hal (OHAL) kararı alındığını duyurdu. Ayrıca, illerin "Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edileceğini de açıkladı.

OHAL kararı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. 10 ilde 8 Şubat 2023 01.00 itibariyle 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edildi.