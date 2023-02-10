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  3. Depremin 116'ncı saatinde anne ve 2 kızı daha sağ kurtarıldı

Depremin 116'ncı saatinde anne ve 2 kızı daha sağ kurtarıldı

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Polis Arama Kurtarma ekibi tarafından, depremin 116'ncı saatlerinde bir anne ve 2 kızı enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Depremin 5. gününde enkaz altından sağ olarak çıkarılan vatandaşların görüntüleri gelmeye devam ediyor. Enkazdan son olarak ise bir anne ve 2 kızı sağ olarak kurtarıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü "Mucizeler peş peşe geldi. Depremin 115 ve 116'ncı saatlerinde, bir anne ve 2 kızı enkazdan sağ olarak çıkarıldı. Birlikte güçlüyüz" notuyla paylaştı.

 

Etiketler deprem 116'ncı saat anne ve iki kızı anne ve 2 kızı
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