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  3. 26 Eylül 2019 18:36

Depremin ardından Metrobüs seferlerine düzenleme

İstanbul'da Silivri merkezli olan ve birçok ilden hissedilen 5.9'luk depremin ardından metrobüs seferlerine düzenleme yapıldı. 290 adet olan otobüs sayısı 485'e çıkarılmıştı.

Depremin ardından Metrobüs seferlerine düzenleme
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İstanbul'daki depremin ardından Metrobüs seferlerinde düzenlemeye gidildi.

İstanbul'daki depremin ardından Metrobüs seferlerinde düzenlemeye gidildi.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter adresinden konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ongun, "Deprem anında Metrobüs hattında 290 adet olan otobüs sayısı hızlıca 485’e çıkarılmıştır. Saat 17:30 itibariyle Metrobüs hattında 525 otobüsümüz tam kapasite çalışacaktır. Dinlenmeden sefer yapan görevlilerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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