Depremin ardından Metrobüs seferlerine düzenleme

İstanbul'daki depremin ardından Metrobüs seferlerinde düzenlemeye gidildi.
İstanbul'daki depremin ardından Metrobüs seferlerinde düzenlemeye gidildi.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter adresinden konuyla ilgili açıklama yaptı.
Ongun, "Deprem anında Metrobüs hattında 290 adet olan otobüs sayısı hızlıca 485’e çıkarılmıştır. Saat 17:30 itibariyle Metrobüs hattında 525 otobüsümüz tam kapasite çalışacaktır. Dinlenmeden sefer yapan görevlilerimize teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Haber3.com'a Google'da abone olun