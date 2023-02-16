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Depremin merkezinden inanılmaz bir görüntü daha: Ağaç ikiye bölündü

Depremin merkezinden inanılmaz bir görüntü daha: Ağaç ikiye bölündü
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Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde bir ağaç, depremin etkisiyle ikiye bölündü.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde 7,7 ve Elbistan ilçesinde 7,6 büyüklüğündeki iki büyük deprem sonrası, bölgeden şaşırtan görüntüler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde boş arazide bulunan bir ağaç, şiddetli depremler sonrası ikiye bölündü. Ağacın gövdesinde oluşan bölünme, sarsıntının şiddetini gözler önüne serdi.

İHA

Etiketler kahramanmaraş pazarcık deprem ağaç ikiye bölündü
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