Depremzedeler için kamu kurum ve kuruluşlarında ücretsiz konaklama

6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle, afetzedelerin kamu kurum ve kuruluşlarında konaklamaları ücretsiz oldu.

Türkiye 6 Şubat'ta meydana gelen ve 10 ilde büyük yıkımlara neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin açtığı yaraları sarmaya çalışıyor. 40 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği ve 'asrın felaketi' olarak da anılan depremler sonrası afetzedelerin kamu kurum ve kuruluşlarında konaklamaları ücretsiz oldu.

Söz konusu karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı.

Söz konusu karar şöyle;