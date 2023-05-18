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Depremzedelere hakaretten 8 gözaltı

Depremzedelere hakaretten 8 gözaltı
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Adana'da deprem bölgesinde oy kullananlara, sosyal medya hesaplarından hakaret ettiği belirlenen 8 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelerde, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28'inci Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oy kullanan depremzedelere, sosyal medya hesaplarından hakaret edip, provokatif paylaşım yapanlara yönelik çalışma başlattı. Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı sanal devriye ekipleri, soruşturma kapsamında yapılan incelemede 8 hesabı tespit etti. Şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Emniyette ifadelerine başvurulan kişiler, serbest bırakıldı. 

DHA

Etiketler adana depremzede hakaret
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