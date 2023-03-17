Depremzedelere yardım kampanyasında 92,5 milyon TL'lik ''eksik'' var

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için düzenlediği, "Bir Kira Bir Yuva" kampanyasında taahhüt edilen 330 milyon liradan 92,5 milyonu yatırılmadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin 30 Ekim 2020’de meydana gelen İzmir Depremi’nden sonra İzmirli depremzedeler için başlattığı "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen depremzedeler için de yapılmıştı. Halk TV'de düzenlenen, "Bir Kira Bir Yuva Özel" programına pek çok siyasetçi ve vatandaş katkı sağlamış, depremzede aileler için 330 milyon lira kira desteği toplanmıştı.

Kira, maaş ve çadır yardımı yaptığı gece taahhüt edilen bağışlarla ilgili son durumu İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soyer, toplanan 237 milyon liranın 90 milyon lirasının çadır ve konteyner için, 109 milyon lirasının da, "Bir Kira Bir Yuva" için kullanıldığını, kalan 38 milyon liranın ise Umut Hareketi’ne aktarıldığını paylaştı.

Soyer'in paylaştığı verilere göre, taahhüt edilen 92 milyon 566 bin lira yatırılmadı.