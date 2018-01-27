Deterjanlara fosfat ve fosfor bileşiği kriteri getirildi

Fosfat ve diğer fosfor bileşiklerine dair kısıtlamalara uymayan, tüketicilerin kullanımı için imal edilmiş çamaşır ve otomatik bulaşık makinesi deterjanları, 27 Ocak 2019'dan itibaren piyasaya arz edilemeyecek.

Piyasaya arz edilen deterjanların ve deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin, insan sağlığı ve çevre üzerinde yaratabilecekleri olumsuz etkilere karşı yüksek seviyede koruma sağlamak ve serbest dolaşımlarını temin etmek üzere usul ve esasları düzenleyen yönetmeliğe göre, deterjan veya deterjanlarda kullanılan "yüzey aktif madde" imalatçılarının Türkiye'de yerleşik olmaları gerekecek. Yönetmelikte belirtilen nihai aerobik biyolojik parçalanabilirlik kriterlerine uygun olan yüzey aktif maddeler ve bu maddeleri içeren deterjanlar, biyolojik parçalanabilirliğe ilişkin herhangi bir ek kısıtlamaya tabi olmaksızın piyasaya arz edilebilecek.

Bir deterjanın nihai aerobik biyolojik parçalanabilirlik seviyesinden daha düşük seviyede yüzey aktif maddeler içermesi durumunda, yüzey aktif maddeler içeren endüstriyel ya da kurumsal deterjan imalatçıları veya endüstriyel ya da kurumsal deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin imalatçıları istisna isteyebilecek. Deterjanların içindeki bütün yüzey aktif maddelerin nihai aerobik biyolojik parçalanabilirlik testlerini geçememeleri durumunda, birincil biyolojik parçalanabilirlik düzeyleri ölçülecek. Birincil biyolojik parçalanabilirlik düzeyi yüzde 80'den daha düşük olan deterjan yüzey aktif maddelerine istisna verilmeyecek.

Deterjanlarda nitrilotriasetik asit (NTA) ve tuzları kullanılamayacak. Fosfat ve diğer fosfor bileşiklerine dair kısıtlamalara uymayan tüketicilerin kullanımı için hazırlanmış çamaşır ve otomatik bulaşık makinesi deterjanları, 27 Ocak 2019'dan itibaren piyasaya arz edilemeyecek.

İstisna koşulları İmalatçı, istisna talebi başvurusu

Bakanlığa yazılı olarak yapacak. Bakanlık, gerekli gördüğünde deterjanların yönetmelik hükümlerine uygunluğunu sağlayan tüm gerekli kontrol önlemlerini piyasaya arz edilen ürünlere uygulayacak. Bakanlıkça yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getiren deterjanların veya deterjanlarda kullanılan yüzey aktif maddelerin piyasaya arzı yasaklanamayacak, kısıtlanamayacak ya da engellenemeyecek. Bakanlık, belirli bir deterjanın, yönetmeliğin gereklerine uygun olmasına rağmen, insanların ya da hayvanların güvenlik ya da sağlığına ilişkin ya da çevre açısından bir risk oluşturduğuna dair haklı gerekçelere sahip olması durumunda, ilgili deterjanın bu riski daha fazla taşımamasını sağlamak için piyasadan çekmek ya da makul bir süre içinde geri çağırmak ya da erişilebilirliğini diğer bir yolla kısıtlamak için riskin yapısı ile orantılı tüm uygun geçici önlemleri alabilecek.

Ambalajlarla ilgili hükümler

Tek kullanımlık dozajlarda ve sıvı olan tüketicilere yönelik çamaşır deterjanı veya tüketicilere yönelik otomatik bulaşık makinesi deterjanı çözünür bir ambalajda yer aldığında ek hükümler uygulanacak. Söz konusu ek hükümler kapsamında tek kullanımlık çözünür ambalajda bulunan ve sıvı olan tüketicilere yönelik çamaşır deterjanları veya otomatik bulaşık makinesi deterjanları, bir dış ambalaj içerisinde ihtiva edilecek. "Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın" ifadesi görünür bir yerde ve dikkat çeken bir formatta hazırlanacak. Küçük çocukların ambalajı açma yeteneğini engelleyen ve dış ambalajın ömrü boyunca tekrar tekrar açılma ve kapanma koşulları altında işlevselliğini muhafaza eden bir kapak ile donatılacak. Bu arada, ev tipi temizlik ürünlerinin içeriğinde bulunan nitrik asit oranı yüzde 20'yi geçemeyecek. Yönetmeliğin dış ve çözünür ambalaj ile fosfat ve diğer fosfor bileşiklerine dair kısıtlamalara uymayan deterjanlara ilişkin hükümleri bir yıl sonra, diğer hükümleri ise 6 ay sonra yürürlüğe girecek.