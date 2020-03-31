Dev bütçeli Diyanet Vakfı da bağış istedi

Kızılay’ın, 24 Ocak’ta Elazığ’da meydana gelen depremin hemen ardından başlattığı tepki çeken SMS ile yardım kampanyasının bir benzerini de Türkiye Diyanet Vakfı yapıyor.

Birgün gazetesinden Mustafa Mert Bildircin'in haberine göre 2018’deki geliri 2014 yılına oranla yüzde 116 artarak 1,2 milyar TL’ye ulaşan vakıf, yurttaşlardan bağış istedi. Vakıf salgın nedeniyle evinden çıkamayan yaşlılara yardım görüntülerini paylaştığı sosyal medya hesabından başlattığı SMS kampanyasını duyurdu. 2018 yılındaki fitre ve zekat geliri 60 milyon TL olan vakıf ‘Vakit Türkiye için iyilik vakti’ sloganı ile başlattığı kampanya için yurttaşlardan SMS aracılığı ile 10 TL talep etti.

‘TÜM PERSONELİNİZ BİR HEMŞİRE ETMEZ’

Yurttaşlar, Sayıştay’ın, ‘Denetlenmesi gerekir’ tespitine karşın denetim dışı bırakılan Diyanet Vakfı’nın kampanya duyurusunu yaptığı sosyal medya paylaşımının altında tepkilerini dile getirdi. Vakfın, ‘SMS ile 10 TL bağış’ kampanyasına gösterilen tepkilerden bazıları şöyle oldu:

- Şimdiye kadar topladığınız paraları fakir fukaraya dağıtın, milyarlarca liralık bütçeniz var

- Güvenilmezsiniz. Bütün personelinizi toplasanız, topluma bir hemşire kadar faydanız yok.

- Diyanet İşleri Başkanı başta olmak üzere tüm personeliniz maaşını bağışlasın, söz ben de bağışlayacağım.

- Her zor durumda halktan yardım toplanacaksa size ayrılan bütçeler kaldırılsın.

- Kızılay durdu, şimdi siz mi başladınız bağış istemeye? Sizi bir türlü doyuramadık.

Yurttaşlardan 10 TL bağış isteyen vakfın, 2018 yılındaki geliri 1,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Gelirinin 16,9 milyon TL’sini fitreden, 43,6 milyon TL’sini zekattan elde eden vakfın, ‘bağış’ adı altında topladığı para ise 1 milyar TL ile ifade edildi.

YURTDIŞINDAKİ CAMİLERE MİLYONLARCA DOLAR

2018 yılı gelirinin 34,6 milyon TL’sini personel için harcayan vakıf, ‘Amaca yönelik giderler’ kaleminden tam 901,8 milyon TL harcadı. Türkiye Diyanet Vakfı’nın yurtdışındaki camiler içinharcadığı para ise şöyle gerçekleşti:

- Amerika Diyanet Merkezi: 100 milyon dolar

- Bişkek Camii: 35 milyon dolar

- İngiltere Cambridge Camii: 30 milyon dolar

- Cibuti Camii: 12 milyon dolar.