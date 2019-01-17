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  3. 17 Ocak 2019 00:01

Dev tabela insanların üzerine düştü

İstanbul Esenler’de bir iş yerinin önünde dururken üzerlerine tabela düşen 4 kişi yaralandı

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Olay, saat 18.00 sıralarında Esenler Oruç Reis Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde bulunan bir kahvaltı salonu önünde yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, kahvaltı salonuna ait dev tabela iş yeri önünde bulunan 4 kişinin üzerine düştü. Neye uğradığını şaşıran vatandaşlar tabelanın altında kalarak yaralandı.

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Olayı gören vatandaşlar sağlık, polis ve itfaiye ekiplerini arayarak yardım isterken, bazı vatandaşlar ise tabelayı yaralıların üzerinden kaldırmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralanan vatandaşlar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. 2 kişinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. 

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