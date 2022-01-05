DEVA, metaverse evreninden arsa alan ilk parti oldu

"Geleceğin evreni" olarak nitelendirilen ‘Metaverse’ten arsa satışına siyasi partiler de katıldı. DEVA, metaverse evrenine giren ilk siyasi parti oldu.

Kullanıcıların 3 boyutlu şekilde yer alabileceği 'sanal evren' olarak bilinen 'metaverse' kavramı özellikle sosyal medya platformu Facebook'un, şirket ismini "Meta" olarak değiştirmesiyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Kullanıcıların, sanal gerçeklik gözlüğü, akıllı bileklikler gibi ürünleri kullanarak 3 boyutlu şekilde yer alabileceği sanal evrenin, iş toplantılarından eğlenceye çeşitli amaçlarla kullanılması hedefleniyor. Çok sayıda kullanıcıyı kendine çeken Meteverse siyasetin de ilgi alanına girdi. DEVA Partisi Türkiye’de metaverse evrenine giren ilk siyasi parti oldu.

DEVA Partisi Dijital Dönüşüm ve Teknoloji Politikaları Başkanı Burak Dalgın, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında ‘Metaverse’ün Deva’sı hazır’ ifadesine yer vererek metaverse üzerinden arsa aldıklarını duyurdu. Kripto para birimleriyle Türkiye’de şimdiye kadar sanal olarak 20 bin parsel satıldığı bilinirken, İstanbul satışlarda ilk sırada yer alıyor. Sanal parsellerin fiyatı, konuma göre değişiklik gösteriyor ve 500- 135 lira arasında alıcı bulmaya devam ediyor.

Sanal evrendeki arsasını Ankara'da aldı

DEVA Partisi sanal parsel tercihini Ankara’dan yana kullandı. Parti, Çankaya ilçesinin Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan genel merkezini sanal evrene taşıdı. "Hayallerimize bile yetişemezler" diyen Dalgın, sosyal medya hesabı üzerinden metaverse evrenindeki genel merkezi paylaştı. Paylaşımda ayrıca DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın da sanal evrendeki haline yer verildi.

‘Türkiye'yi kripto parada finansal merkez yapacağız'

"Yeni alanlarda hep en önde olmayı istiyoruz" diyen Dalgın metaverse evrenine giriş kararlarının partinin Yarına Atılım Eylem Planı kapsamında olduğunu belirtti. Türkiye siyasi tarihinde ilk defa NFT (değiştirilemez para) dağıttıklarını da hatırlatan Dalgın, partiyi kurarken dijital dönüşüm ve politikaları alanında bir birim kurduklarını, eylem planlarında dijital dönüşüm ve gelişimden sorumlu bakanlık kurmanın da yer aldığını söyledi. Silikon Vadisi’ne de büyükelçi atamak gibi adımlarının olduğunu aktaran Dalgın, metaverse evrenine partiyi taşımanın bu adımların devamı ve doğal bir parçası olduğunu belirterek şunları kaydetti:

“Vatandaşlarımıza mesaj gönderdiğimizi düşünüyoruz. Biz bu işin içindeyiz bu işleri takip ediyoruz demek aslında. Bu dünyaların içinde olmak lazım ki yeni gelişen alanlar olduğu için kimse nereye gideceğini bilmiyor. En önemlisi parti olarak vurguladığımız mesajları her alanda kendi hayatlarımıza da adapte etmek istiyoruz. Türkiye’yi kripto para ve blok zincirde finansal bir merkez yapacağız. Türkiye’de ‘5H’ ile yani hızlı, her yerde, hesaplı, hür ve hizmet odaklı bir internet kuracağız.”