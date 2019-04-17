Devrilen traktörün altında feci ölüm

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde devrilen traktörün altında kalan Sedat Öngören, yaşamını yitirdi.
Kaza, Tekirdağ Ergene'nin Velimeşe Mahallesi Kirazlıdere mevkisinde meydana geldi. Sedat Öngören(62), bir çiftlikten gübre aldıktan sonra 59 DP 977 plakalı traktörü ile yola çıktı. Öngören, yokuş inerken traktörün direksiyon kontrolünü kaybetti. Sedat Öngören, devrilen traktörün altında kaldı.
Kazayı gören çiftlik çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Öngören'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Sedat Öngören'in cansız bedeni ÇorluDevlet Hastanesi'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
DHA