Dikkat çeken iddia: ''MİT, o isme Türkiye’den ayrılması için süre verdi''

MİT Başkanı Hakan Fidan’ın Suriye İstihbarat Örgütü Başkanı El Muhaberat Ali Mamluk ile görüştüğü belirtilirken MİT’in, Türkiye’den ayrılması için Suriye muhalefetine süre verdiği ileri sürüldü.

Fransa merkezli istihbarat sitesi Intelligence Online, Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan’ın Suriye İstihbarat Örgütü El Muhaberat Başkanı Ali Mamluk ile bir görüşme gerçekleştirdiğini aktardı.

Rusya aracılığıyla gerçekleştirildiği belirtilen görüşmeden “Memnun edici sonuçlar çıkmadığı, ancak iki tarafın da birbirlerinden taleplerini dile getirdiğı ve duruşlarını anlattığı” kaydedildi. Haberde görüşmenin yüz yüze mi veya internet üzerinden mi gerçekleştiği ile ilgili bir detay paylaşılmadı.

Intelligence Online, Ankara’nın Şam’la normalleşme sinyalleri vermesinin ardından Rusya’nın bir arabulucu rolü üstlendiğini; Moskova’nın da bu girişimlerin bir parçası olarak Fidan-Mamluk görüşmesine arabulucu olduğunu ifade etti.

Fidan ve Mamluk ağustos ayının son günlerinde de Moskova’da bir araya gelmişlerdi.

'YIL SONUNA KADAR TERK EDİN'

Rus haber ajansı Sputnik’in Arapça bölümü ise MİT’in, Türkiye’de bulunan Suriyeli muhaliflerle görüştüğünü ve en geç yıl sonuna kadar ülkeyi terk etmelerini istediğini aktardı. Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu'na (SMDK) kararın iletildiğini belirten ajans, söz konusu kararın Ankara ile Şam yakınlaşması sonrası alındığını söyledi.

Ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın "Suriye muhalefetine ait tüm ofisleri kapatma ve Türkiye'nin bundan sonra muhaliflere mali desteği sona erdirecekleri" kararı aldığını duyurdu. MİT'in muhaliflere kalmaları için kendilerine başka yer bulmaları ve tüm medya ile siyasi faaliyetlerini durdurmaları gerektiğini aktardığı kaydedildi.

KALANLAR BİR İŞE KARIŞMAYACAK

Öte yandan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alan muhaliflere kalma hakkı tanındığı ancak bu kişilerin kesinlikle herhangi bir siyasi faaliyet yürütmeyeceği, medyada yer almayacakları kararı da alındığı belirtildi. Ajansa konuşan kaynaklar, Suriye muhalefetinin bazı Körfez ülkelerinde kendilerine ofis açmaları için arayışa girdiğini aktardı.

MUHALİFLER YALANLAMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde de İran medyası, Ankara'nın Suriye muhalefetine (SMDK) Türkiye'den ayrılmaları çağrısında bulunduğu, bu yönde talimat verdiği iddiasında bulunmuştu. SMDK üyesi Abdullah Gedo ise Rûdaw'a yaptığı açıklamada, Türk yetkililerin Suriye muhalefetinden Türkiye'yi terk etmelerini istediği yönündeki haberlerin asılsız olduğunu söylemişti.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİ SONRASI NORMALLEŞME HIZLANDI

Erdoğan’ın “Bizim Esed’i yenmek, yenmemek gibi bir derdimiz yok. Devletler arasında siyasi diyalog veya diplomasi kesip atılamaz” sözleri sonrası Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Suriye ile Türk istihbarat örgütleri arasında temasların olduğunu, Türkiye’nin Suriye’yle diyalog için ön şartları olmadığını söylemişti.

Bu sözler, Ankara ile Şam arasında normalleşme sürecinin hızlanması olarak yorumlandı.

Çavuşoğlu ayrıca Ankara'da düzenlenen 13. Büyükelçiler Konferansı'nın kapanışında “Muhalefet ile Suriye'deki rejimi bizim bir şekilde anlaştırmamız lazım. Aksi takdirde kalıcı bir barış olmaz” demiş ve yıllar sonra 'Esed' yerine 'Esad' ifadesini kullanmıştı.