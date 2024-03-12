  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dikkat! Sağanak yağışlar fena geliyor

Dikkat! Sağanak yağışlar fena geliyor

Dikkat! Sağanak yağışlar fena geliyor
Güncelleme:

Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye yeniden yağışlı bir havanın etkisi altına giriyor. İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre yurdun batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Marmara, (Afyonkarahisar hariç) Ege, İç Anadolu'nun batısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinin sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Muğla ve Edremit Körfezi çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuzey ve iç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların yüksek kar örtüsüne sahip dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Marmara'nın güneyinde yer yer kuvvetli (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Çanakkale, Tekirdağ, Edirne, Muğla ve Edremit Körfezi çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Kıyı Ege ile Marmara'da güneyli yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) rüzgarla beraber toz taşınımı beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Orta Torosların kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri

haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri



Etiketler haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri hava durumu meteoroloji yağmur yağış hava sıcaklıkları yaz yaz yağmuru 5 günlük hava tahmin haritaları 5 günlük hava tahminleri hava tahmin haritaları meteoroloji haritaları hava
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Özgür Özel'den Berkin Elvan paylaşımı Özgür Özel'den Berkin Elvan paylaşımı Diyarbakır’da Karadeniz fıkralarını aratmayan olay Diyarbakır’da Karadeniz fıkralarını aratmayan olay Kredi kartı kullananlar dikkat! Kredi kartı kısıtlamaları belli oldu Kredi kartı kullananlar dikkat! Kredi kartı kısıtlamaları belli oldu Depremin merkez üssünde ilk iftar Depremin merkez üssünde ilk iftar Türk bilim insanı dünyada bir ilki başardı Türk bilim insanı dünyada bir ilki başardı Öğretmen olacaktı, köyüne taşındı, hayatı değişti Öğretmen olacaktı, köyüne taşındı, hayatı değişti Erdoğan: Milletimizin bu konudaki kararı nettir Erdoğan: Milletimizin bu konudaki kararı nettir Feci kaza. 7 araç hurdaya döndü Feci kaza. 7 araç hurdaya döndü