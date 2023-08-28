Dikkat! Siz de alacaklı olabilirsiniz! e-Devlet'ten kontrol edin
Eğitim, sağlık veya Sosyal Güvenlik Kurumu gibi çeşitli devlet kurum veya kuruluşlarından alacaklı olanların alacakları e-Devlet sisteminde yayınlandı.
Sağlık, eğitim, vergi dairesi gibi pek çok kalemde devletin kurum ve kuruluşlarından vatandaşın alacağı olabilir. Bunu öğrenmek için e-Devlet kapısının çalınması gerekiyor.
e-Devlet'e girildiğinde ise arama kısmında 'şahıs ödemeleri sorgulama' seçeneğini aratıp tıklamak yeterli oluyor. Atv Haber'in aktardığına göre; bu yolla, herhangi bir kurumunun para iadesi ya da isme çıkan tüm ödemeler e-Devlet üzerinden kontrol edilebiliyor.
e-Devlet üzerinden banka hesap numarası tanımlayarak görünen tutarı çekmek mümkün. Yatırılan tutarı almak için bir başka seçenek ise ikamet edilen ilde merkez PTT şubelerine gitmek.
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