''Dinimizi ve kadınımızı rahat bırakın''

İzmir Platformu'nun aylık değerlendirme toplantısı Başkanlar Kurulu Üyeleri Dr. Hakan Tartan, Metin Öney, Bülent Baratalı, Yıldırım Ulupınar, Hatice Güleç, Cihan Çalık, Fikret Aktaş ve Genel Sekreter Yalçın Kocabıyık ile İstişare Kurul Temsilcileri Prof. Dr. Oğuzhan Altay, Av. Hüseyin Özdilek ve Hatice Tatlı, Zerrin Aydemir'in katılımıyla Urla'da Pera Otel'de gerçekleşti.

CHP eski Genel Sekreter Yardımcısı ve Urla'nın efsane Belediye Başkanı Av. Bülent Baratalı'nın ev sahipliğindeki toplantıda Urla'nın tarihsel değerleri ve gelişimi ele alındı. Baratalı, Urla'nın gelişme hikayesini çeşitli örneklerle dile getirdi.

Türkiye'deki son sosyal ve siyasal gelişmelerin de ele alındığı toplantı sonrasında yapılan açıklamada, "Türkiye'de halkın genel beklentisi hukuk, adalet ve demokrasinin kurumsallaşması ve özlenen noktaya gelmesidir. Bu çerçevede dinimizin ve kadınımızın rahat bıralması düşüncesindeyiz. Ulu Önder Atatürk, Türk kadınının kılık ve kıyafetine karışmamıştır. Toplum, bu sorunu kendisi çözecek kabiliyettedir." denildi.