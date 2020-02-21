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  3. 21 Şubat 2020 21:42

Dinlenmek için oturduğu sandalyade hayatını kaybetti !

Antalya'da 67 yaşındaki bir kişi, dinlenmek için oturduğu sandalyede hayatını kaybetti. İş yeri sahibi hareketsiz olduğunu görünce sağlık ekiplerine haber verdi.

Dinlenmek için oturduğu sandalyade hayatını kaybetti !
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Antalya'da Ömer Faruk Uğur (67), dinlenmek için oturduğu sandalyede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Altındağ Mahallesi Yüzüncü Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Akşam saatlerinde bulvar üzerindeki bir restorana gelen Ömer Faruk Uğur, yorulduğunu belirterek, iş yeri sahibinden sandalyeye oturmak için izin istedi. Bir süre sandalyede oturan Uğur'un rahatsızlandığını gören iş yeri sahibi, "Su ister misin?" diye sordu. Sadece dinlenmek istediğini söyleyen Uğur, bir süre sonra hareketsiz şekilde oturmaya başladı.

EKİPLER, HAYATINI KAYBETTİĞİNİ BELİRLEDİ

Uğur'u o şekilde gören iş yeri sahibi, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Uğur'un hayatını kaybettiğini belirledi. Ömer Faruk Uğur'un elinde anahtar, ayağında ise galoş olduğu görüldü.

Uğur'un cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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