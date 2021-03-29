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Dışişleri Bakanlığı'ndan ''seyahat'' açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Azerbaycan ile seyahatte yeni dönemin 1 Nisan'da başlayacağı duyuruldu.

Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Azerbaycan ile seyahatte yeni dönemin 1 Nisan'da başlayacağını açıkladı.

Açıklamada ayrıca, iki ülke vatandaşlarının pasaporta gerek duymadan yalnızca yeni kimlik kartlarını ibraz ederek giriş-çıkış yapabilecekleri belirtildi.

 

Etiketler dışişleri seyahat açıklama
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