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  3. 18 Mayıs 2018 22:43

Dışişleri'nden ABD'deki saldırıya kınama

Dışişleri Bakanlığı, ABD'de bir lisede yaşanan saldırıyı kınadı.

Dışişleri'nden ABD'deki saldırıya kınama
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Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Teksas eyaletinde bir  liseye düzenlenen ve 8 kişinin kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınadı.

Bakanlıktan, ABD'nin Teksas eyaletinde bugün meydana gelen saldırıya  ilişkin yazılı açıklama yapıldı. 

Açıklamada, "ABD'nin Teksas Eyaleti'nde bir liseye düzenlenen  saldırıda 8 kişinin hayatını kaybetmesinden ve birçok kişinin yaralanmasından  üzüntü duyduk. Saldırıyı kınıyor, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve  Amerikan halkına başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

AA

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