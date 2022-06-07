Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'na tepki: Reddediyoruz
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye raporundaki önyargılı ve gerçek dışı değerlendirmeleri reddediyoruz." denildi.
Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'na Türkiye raporuyla ilgili tepki gösterdi. Yapılan açıklamada, "Önyargılı ve gerçek dışı değerlendirmeleri reddediyoruz." denildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklama şu şekilde:
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