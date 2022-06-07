Dışişleri'nden Avrupa Parlamentosu'na tepki: Reddediyoruz

Memur ve emeklinin enflasyon zammı için geri sayım! İşte masadaki rakam

Ünlü anketçiden Akşener'e ''ölümcül'' uyarı: ''Bu hamlesi intihar olur''

Ek gösterge müjdesi sonrası Memur-Sen'den bir talep daha

Bunun adı soygun: İki içecek ve bir yengeç bacağına 11 bin lira ödediler