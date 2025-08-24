  1. Anasayfa
  Diyanet ve Ali Erbaş hakkında ''kadınların miras hakkı hutbesi'' için suç duyurusu

Diyanet ve Ali Erbaş hakkında ''kadınların miras hakkı hutbesi'' için suç duyurusu

Diyanet ve Ali Erbaş hakkında ''kadınların miras hakkı hutbesi'' için suç duyurusu
Güncelleme:

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Diyanet İşleri Başkanlığı hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na sunuldu.

Dernek adına Müjde Tozbey’in müvekkil, avukatlar Hande Gündoğdu ve Çisel Demirkan Sakallı’nın ise vekil olarak yer aldığı dilekçede, Ali Erbaş ve Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Türk Ceza Kanunu’nun 217 ve 218. maddeleri uyarınca “Kanunlara Uymamaya Tahrik” suçunu işlediği öne sürüldü.

Söz konusu suçlamaya dayanak olarak, 15 Ağustos 2025’te Diyanet’in resmî internet sitesinde yayımlanan “Kul Hakkı Ateşten Gömlektir” başlıklı hutbe gösterildi. Dilekçede, hutbede kız çocuklarının mirastan pay almasının “kul hakkı” olmadığı yönünde ifadeler yer aldığı belirtilerek bunun hem Anayasa’nın 10. maddesindeki eşitlik ilkesine hem de Türk Medeni Kanunu hükümlerine aykırı olduğu savunuldu.

Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

“Diyanet İşleri Başkanlığı’nın paylaşımı, hem Anayasa’ya hem de Türk Medeni Kanunu’na aykırıdır.”

“Bu hutbe, kız çocuklarının kanunen belirlenen miras hakkını kullanmalarını engellemeye yöneliktir.”

“Bir kamu kurumu aracılığıyla dini inançların sebep gösterilerek kanunlarla kazanılmış hakların hedef alınması kabul edilemez.”

Dernek ayrıca hutbenin Diyanet’in resmî sitesinde yayımlanmasının yanı sıra ülke genelindeki camilerde okunarak milyonlarca kişiye ulaştığını, bu nedenle suçun “basın ve yayın yoluyla işlendiğini” ve cezanın yarı oranında artırılması gerektiğini kaydetti.


Sonuç bölümünde ise şu talep dile getirildi:

“Yukarıda izah edilen ve resen gözetilecek nedenlerle, şüpheliler hakkında TCK m. 217 ve 218 uyarınca ‘Kanunlara Uymamaya Tahrik’ suçundan soruşturma yürütülerek kamu davası açılmasına karar verilmesi talep olunur.”

