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  3. 08 Haziran 2019 11:24

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi

Lice bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan Osman Gülen olduğu belirlendi.

Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale getirildi
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Milli Savunma Bakanlığından, Diyarbakır'ın Lice bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride aranan Osman Gülen olduğu belirlendi.

BİR HAREKAT DA IRAK'IN KUZEYİNE

Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine icra edilen hava harekatlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakurk, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatta, PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

AA

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