Avukat Fırat Epözdemir'e ilk duruşmada tahliye
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Avukat Fırat Epözdemir, tahliye edildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan avukat Fırat Epözdemir, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Duruşma 9 Eylül'e ertelendi.
DHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol