Avukat Fırat Epözdemir'e ilk duruşmada tahliye

Terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan Avukat Fırat Epözdemir, tahliye edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından PKK/KCK'ya yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'terör örgütüne üye olmak' suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan avukat Fırat Epözdemir, yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Duruşma 9 Eylül'e ertelendi.

DHA