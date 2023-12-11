  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Diyarbakır'da altın kaplama İbranice kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da altın kaplama İbranice kitap ele geçirildi

Diyarbakır'da altın kaplama İbranice kitap ele geçirildi
Güncelleme:

Jandarma ekiplerince yapılan operasyonda ellerinde altına kaplama İbranice kitap olan şüpheliler gözaltına alındı.

Diyarbakır'da düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda altın yazma İbranice kitap ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bağlar İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 1400 yıllık altın yazma, dini motifli İbranice deri kitabın kente getirileceği ve satılacağı yönündeki bilgi üzerine 8 Aralık'ta düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin aracında yapılan aramada, dini motifli ahşap muhafaza içerisinde 17 sayfadan oluşan altın yazma İbranice kitap ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Etiketler Diyarbakır ibranice kitap
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Hadise ve Ece Seçkin arasında gerilim: ''Bebeleri pistten alalım''
Simge Sağın konserde fenalaşıp, hastaneye kaldırıldı
Eşi ve sevgilisiyle 1 milyon liralık hırsızlık yaptı
Deniz Akkaya o fenomenlere küfür yağdırıp ''swiger'' ve uyuşturucu partisi yapmakla suçladı
İstanbul'un 130 yıllık tarihi kilisesi restore ediliyor
Erdoğan’ın elini sıkan başbakana tehdit
Dolar 29 TL'yi aştı! Euro zirvede, altın düşüşe devam ediyor
İstanbul'da ''çıplak model''e müdahale
İstanbul'da düğün konvoyu magandalığının sonu kötü bitti
İnternet ücretlerine dev zam geliyor