Diyarbakır'da askeri üsse peş peşe saldırı

Milli Savunma Bakanlığı, Diyarbakır'daki 8. Ana Jet Üssü Komutanlığı'na maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulduğunu açıkladı.

Olay, saat 00.30'da Diyarbakır'daki 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'nda meydana geldi. Gece saatlerinde kent genelinde duyulan patlama sesinin ardından polis ve jandarmada alarm düzeyine geçildi. Harekete geçen ekiplerin yaptığı incelemede patlamanın 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na ait askeri bölgeden geldiği belirlendi. Bölgeye çok sayıda sağlık görevlileri ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Ekiplerin olaya müdahalesi sürerken, yaklaşık yarım saat sonra ikinci patlama sesi daha duyuldu. Maket uçaklarla yarım saat arayla düzenlenen saldırıların ardından silah sesleri duyuldu. Can kaybı ve yaralının olmadığı patlamalardan sonra güvenlik önlemleri üst düzeye çıkartıldı.



BAKANLIKLARDAN SALDIRI GİRİŞİMİ AÇIKLAMASI

Patlamaların ardından Milli Savunma Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı'nca açıklama yapıldı. Bakanlık açıklamalarında 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçakla saldırı girişiminde bulunulduğu, hasar meydana gelmediği bildirildi.



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır." denildi.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından sosyal medyadan yapılan açıklamada ise "Diyarbakır'da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur." ifadeleri yer aldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Diyarbakır'da bulunan 8'inci Ana Jet Üs Komutanlığı'na maket uçaklarla düzenlenen saldırı girişimiyle ilgili Diyarbakır Valiliği'nden de açıklama yapıldı. Saldırıda kullanılan maket uçağın düşürüldüğü ifade edilen açıklamada, "Bu gece saat 00.30 sularında Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığına uçak maketi ile bir saldırı girişiminde bulunulmuştur. Söz konusu saldırı maketi düşürülmüş olup Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü Komutanlığımızda herhangi bir zayiat mevcut değildir." ifadelerine yer verildi. Bu arada saldırılar nedeniyle kent genelinde güvenlik önlemi üst düzeye çıkarıldı. Saldırganların yakalanması için başlatılan çalışmalar sürdürülüyor

DHA