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  3. 04 Nisan 2018 23:46

Diyarbakır'da HDP'ye ''pasta'' gözaltısı !

Diyarbakır'da kanlı terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle önlem alan polis, HDP il binasına getirilen pastaya el koyarak 2 kişiyi gözaltına aldı.

Diyarbakır'da HDP'ye ''pasta'' gözaltısı !
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Diyarbakır'da terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın doğum günü nedeniyle önlem alan polis, Halkların Demokratik Partisi (HDP) il binasına getirilen ve üzerinde 'Hakikat aşktır, aşk özgür yaşamdır' yazılı pastaya el koyarken, getiren 2 kişi de gözaltına alındı.

Diyarbakır polisi terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın doğum nedeniyle kent genelinde önlemlerini arttırdı.

Merkez Bağlar ilçesinde bulunan HDP il binasında, HDP, DBP ve DTK üyeleri tarafından Öcalan’ın duğum günü için etkinlik düzenleneceği bilgisini alan polis, bina önünde önlem aldı. Öğlen saatlerinde bina içinde başlayan etkinlik devam ederken saat 17.00'de bir araç ile üzerinde 'Hakikat aşktır, aşk özgür yaşamdır’' yazılı sarı, karmızı ve yeşil güllerle süslenmiş bir pasta getirildi. Polis pastaya bina girişinde el koyarken, getiren 2 kişiyi de gözaltına aldı.

HDP Diyarbakır İl Eş Başkanı Şerif Camcı ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "21 Martta kutlanan Nevruz etkinliği sonrası bütün personele moral amaçlı pasta kesilecekti. Pastayla birlikte müzik ve eğlence olacaktı" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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