  3. İran'dan Türkiye'ye göç akını iddiaları gündeme bomba gibi düştü!

DMM’den İran'dan kaçak göçmen akını iddialarına sert tepki: "Görüntüler eski ve kasıtlı!"
Orta Doğu'da yükselen tansiyonun ardından sosyal medyada hızla yayılan "sınırda kaçak geçiş" videolarına İletişim Başkanlığı'ndan yelpaze gibi bir yalanlama geldi. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), paylaşılan görüntülerin güncel olmadığını ve kasıtlı bir algı operasyonu yürütüldüğünü duyurdu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, İran sınırından Türkiye'ye kaçak giriş yapıldığına dair sosyal medyada paylaşılan görüntülerin asılsız olduğunu açıkladı.

Görüntülerin eski çekimler olduğu ve bölgesel gelişmeler sonrası kamuoyunu yanıltmak amacıyla servis edildiğini belirten DMM, "Hudut güvenliği 7/24 kesintisiz sağlanmaktadır" vurgusu yaptı. 

Orta Doğu’da yaşanan son askeri hareketliliklerin ardından sosyal medya platformlarında servis edilen "Türkiye sınırından kaçak girişler" konulu videolar üzerine İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) harekete geçti. Yapılan incelemeler sonucunda, görüntülerin gerçeği yansıtmadığı açıklandı.

DMM'den yapılan açıklamada, söz konusu görüntülerin zaman ve yerinin belli olmadığı, eski tarihlere ait olduğu vurgulandı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görüntülerin son yaşanan bölgesel gelişmeler sonrası yeniden kasıtlı olarak dolaşıma sokulduğu tespit edilmiştir. Türkiye sınır hattıyla bağlantısına dair herhangi bir somut veri bulunmamaktadır."

Bu tür paylaşımların sınır güvenliğini hedef alarak kamuoyunda panik ve olumsuz algı oluşturmayı amaçladığına dikkat çekildi. Türkiye’nin sınır güvenliğinin 7/24 esasına dayalı ve çok katmanlı teknolojik sistemlerle korunduğu belirtilirken, vatandaşların sadece resmi makamlardan gelen bilgilere itibar etmesi istendi.

"Sistem Kesintisiz Çalışıyor"

DMM, Türkiye'nin hudut güvenliğinin kesintisiz bir şekilde sağlandığını ifade ederek, sınırların termal kameralar, İHA'lar ve fiziki bariyerlerle korunduğunu hatırlattı.

