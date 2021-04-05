Doğu Perinçek'ten emekli amiral bildirileri için dikkat çeken sözler

Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek, HaberGlobal'de katıldığı canlı yayında, emekli amirallerin bildirisinin "ABD kaynaklı" olduğunu öne sürdü.

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, emekli amirallerin "Tekkedeki amiral", "Montrö'nün tartışmaya açılması”, "Atatürk ilke ve devrimleri" konularındaki bildirisine Haber Global'de değerlendirmelerde bulundu.

Haber Global'de Erhan Ertürk'ün sunduğu programda Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, CHP 24. Dönem Milletvekili Aytuğ Atıcı, Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir ve Ceza Hukukçusu Ersan Şen amirallerin bildirisini değerlendirdi.

Doğu Perinçek, amirallerin bildirisini hem PKK'ya bağladı, hem de Amerikancı bildiri olarak niteledi.

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Perinçek'in Haber Global'de amirallerin bildirisine ilişkin yaptığı açıklamalardan satır başları:

"Bunların içlerinde Tayyip Erdoğan düşmanlığı yüzünden oraya kapılıp... Ben amiral arkadaşlarımla da konuştum. İmzalamayan arkadaşlarım var. Önlerine getirdiği için bazıları imza atıyor, dikkat etmiyor. Bir topluluk dayanışması falan filan...

Veya Tayyip Erdoğan'a düşman "Ya gel bak irtica, Möntrö falan filan. Bu şekilde bilmeden imza atan çok sayıda emekli amiral vardır. Bu da ayıp tabi.

PERİNÇEK: BİLDİRİ PKK İLE AYNI CEPHEDE

Sonuç itibariyle bu bildirinin Atlantik kaynaklı olduğu akıyor üzerinden. Şimdi siz amiralsiniz. Amiral ne demek? Strateji bilecek. Türkiye'ye yönelen tehditleri analiz edecek. Siz amirallik yapmışsınız. Türk ordusunun o şerefli üniformasını taşımışsınız. Ayıptır ya. Bu koşullarda siz o mevzide değilsiniz. Sizin silah arkadaşlarınız Akdeniz'de Türk bayrağını dalgalandırıyor, meydan okuyor.

Mehmetçik bugün PKK ile savaşıyor. Hani bildiri! O terörle mücadele ile ilgili bir cümle yok. Bakın dolaylı olarak o bildiri PKK ile de aynı cephede oluyor.

Bütün Amerikan bayrakları etrafımızı çevirmiş. Amerikan üsleriyle Yunanistan resmen işgal edilmiş. "

PERİNÇEK: BİLDİRİ AMERİKADAN

Öte yandan Erhan Ertürk'ün "Denizciler Möntrö ile ilgili fikir beyan edemez mi?" sorusuna ise Perinçek şu yanıtı verdi:

"Fikir beyan etmeye hiçbir itirazımız yok. Fikir beyan etsin. Niye 103 tane amiral içlerinde havacı yok, içlerinde mühendis yok, içlerinde karacı yok, içlerinde hukukçu yok.

Saçma sapan birşey neden mi? Amerikadan. Başka hiçbir izahı yok bunun. Oradaki 103 tanesi bunu kabul etmeyebilir. "Ben arkadaşlarım getirdi imza attım" diyorlar. Dediklerini biliyorum. Demeyenlerde var."