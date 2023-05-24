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Dolar bir rekor daha kırdı

Dolar bir rekor daha kırdı
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Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerine sadece 4 gün kala, TCMB'nin faiz kararı öncesinde hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri sürüyor. İşte 24 Mayıs Çarşamba itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tur oylamasına sadece 4 gün kala başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin zirvedeki seyri sürüyor.

14 Mayıs’ta yapılan birinci tur cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinden önce yükselişine hız kazandıran ve seçimlerden sonra bu yükselişini sürdüren dolar kuru rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor.

Türkiye'de seçimlere odaklanan piyasalar bir yandan da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısından çıkacak olan politika faizi kararını bekliyor.

Piyasalar ise döviz kurlarının seyri üzerinde uzun zamandır etkili olamayan Merkez Bankası’nın faiz kararında bir sürpriz yapıp yapmayacağını beklemeye başladı. Buna göre TCMB, mayıs ayı faiz kararını yarın ( 25 Mayıs 2023 Perşembe ) açıklayacak. TCMB Para Politikası Kurulu, son olarak şubat ayında faizi yarım puan düşürerek yüzde 8,50'ye çekmiş, mart ve nisan aylarında ise faizde değişiklik yapmayarak, yüzde 8,50 seviyesinde sabit tutmuştu. AA Finans'ın, 25 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklentisi ise politika faizinin yine yüzde 8,50 seviyesinde sabit tutulması yönünde oldu. Ancak seçimlerden sonra Merkez Bankası’nın faiz politikasında değişikliğe gidip gitmeyeceği, finans piyasalarının en önemli belirsizliği olarak masadaki yerini koruyor.

 Ekonomistler ise doların yılın ikinci yarısından sonra 24-25 TL’ye kadar yükselebileceği uyarısında bulundu.

Erdoğan: Faizler inmeye devam edecek

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalmasıyla birlikte piyasalarda artan belirsizlikler dolar kurunun yukarı yönlü hareket kazanmasına neden oldu. Piyasa analistleri ve ekonomistler AK Parti iktidarının mevcut ekonomi politikalarına devam etmesi halinde de dövizdeki yükselişin süreceğini tahmin ederken Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz hafta CNN röportajında faizleri düşürmeye devam edeceklerini bir kez daha tekrarlamıştı.

İşte piyasalarda son durum: 

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin 

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 26 bin 826 Dolar'dan başlayan Bitcoin 26 bin 762 Dolar'dan, 
1.828 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.825 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 77,61 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 77,60 Dolar'dan işlem görüyor.    

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