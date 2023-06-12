  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Dolar, Euro, Altın, Yen, Sterlin'den rekor üstüne rekor!

Dolar, Euro, Altın, Yen, Sterlin'den rekor üstüne rekor!

Dolar, Euro, Altın, Yen, Sterlin'den rekor üstüne rekor!
Güncelleme:

Piyasalar yeni haftaya da yeni rekorlarla başladı. Dolar, Euro ve altın rekor üstüne rekor kırarak zirve yolculuğuna tam gaz devam ediyor. İşte 12 Haziran Pazartesi günü Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi tüm hızıyla devam ediyor.

Dolar/TL bugün 23,65 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu bir kez daha kırdı. Dolar kuru, seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesindeydi. 

Döviz kurundaki hızlı artışla beraber yurt içi piyasalarda yükselişi sürdüren altın, yeni haftaya rekorla başladı. Gram altın, haftanın ilk işlem gününde 1.496 liraya ulaşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. 

Yılbaşında 18,73 olan dolar kuru, 14 Mayıs seçimleri öncesinde 19,60 seviyesine ulaşmış, seçimlerin ardından yükseliş hızlanmıştı.

İşte piyasalarda son durum:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin 

 

Etiketler dolar dolar/tl dolar kaç tl euro euro/tl euro kaç tl dolar kuru euro kuru serbest piyasa döviz döviz kuru döviz kurları altın çeyrek altın altın yorumları çeyrek altın fiyatı altın fiyatı gram altın cumhuriyet altını canlı altın altının gramı çeyrek altın ne kadar altın gramı gram altın fiyatı güncel altın fiyatları çeyrek altın fiyatları kapalı çarşı gümüş gümüş yorumları gümüş fiyatı canlı gümüş güncel gümüş fiyatları kapalı çarşı gümüş kripto kripto para bitcoin ethereum coin Bitcoin Kripto para Sanal para Blockchain BTC Madencilik Cüzdan Satın almak Satmak Bitcoin fiyatı BTC fiyatı Bitcoin haberleri Bitcoin borsası Bitcoin explorersı Satoshi Nakamoto Değişim Bitcoin alım satım platformu Kâr elde etmek Bitcoin işlemi Bitcoin ticareti
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ünlü çift düğüne çöp poşetiyle gelip, gelin ve damadı paraya boğdu
Beklenen soru yanıt buldu: Yaz ne zaman gelecek ?
Burcu Özberk bu pozuyla bir kez daha kanıtladı: Burcu Özberk güzelliği diye bir şey var!
AK Parti'ye en yakın kaynak asgari ücret zammını açıkladı
Melek Mosso sahnede özür dileyip, helallik istedi
Hala ''konut fiyatları ucuzlayacak'' diyen varsa ona bu haberi okutun
Ümit Özdağ, Erdoğan'dan bakanlık istediğini doğruladı
Survivor adasına yarı finalde veda eden isim belli oldu
4,6 büyüklüğünde depremin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den yeni uyarı
İslam Memiş dolar için o 2 günü işaret ederek uyardı