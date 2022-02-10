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Dolar, Euro, Sterlin, altın ve gümüş... Piyasalar zirveye yerleşti

Dolar, Euro, Sterlin, altın ve gümüş... Piyasalar zirveye yerleşti

Döviz ve emtia piyasalarının Türk Lirası'na karşı zirvedeki seyri devam ediyor. İşte dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Piyasalarda koronavirüs süreci, enerji zamları takip edilmeye devam ederken, döviz ve altındaki yükseliş de sürüyor.

1997’den beri hesaplanan reel getiri oranlarına göre TL mevduat yatırımcısı yıllık olarak 25 yılın en ağır reel kaybını yaşarken aylık kayıpta ise geçen yıl aralık ayının ardından tasarrufunda en ağır erimeyle karşı karşıya geldi.

ABD’de bugün açıklanacak olan enflasyon verilerinin de piyasaları etkilemesi bekleniyor. Beklentiler yüzde 7.3 oranında gerçekleşmesi yönünde. Aralık ayı enflasyonu yüzde 7 olarak gerçekleşmişti.

Hem ABD'nin enflasyon beklentisi hem de FED’in de faiz artırma ihtimali özellikle altın piyasalarını geriyor. 

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,56 TL'den, Euro 15,52 TL'den, Sterlin ise 18,38 TL'den işlem görüyor. 

Altın ve Gümüş

Onsu 1.834 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 791/798, çeyrek altın 1.282/1.310, Cumhuriyet altını ise 5.278/5.336 alış/satış fiyatıyla işlemde.

Gümüş ise 10,15 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında Bitcoin 43 bin 836, Ethereum ise 3 bin 169 dolar seviyesinde.

TCMB'den BOTAŞ'a rekor döviz satışı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), tamamının BOTAŞ olduğu tahmin edilen enerji ithalatçısı KİT'lere Ocak ayında verilerin tutulmaya başladığı 2014 yılından bu yana en yüksek döviz satışını gerçekleştirdi.

Merkez Bankası, BOTAŞ'a geçen ay 4 milyar 146 milyon dolar döviz satışı yaptı. Böylece 2014 yılı Aralık ayından bu yana tutulan verilerde en yüksek satış rakamına ulaşıldı.

2021 yılının tamamı BOTAŞ'a döviz satışı 6 milyar 111 milyon dolar olmuştu. 

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