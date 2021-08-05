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Dolar, Euro, Sterlin, Gümüş ve Altın... Piyasalar zirveye demirledi

Dolar, Euro, Sterlin, Gümüş ve Altın... Piyasalar zirveye demirledi

Piyasalardaki zirve yolculuğu devam ediyor. İşte "zirvede yatay" seyirini sürdüren Dolar, Euro, Sterlin, Gümüş ve altında son rakamlar...

Genişlemeci para politikalarının süreceğine ilişkin beklentilerin dolar endeksini baskılamaya devam ederken piyasalar TCMB'nin açıklayacağı enflasyon verilerine odaklanmıştı. TÜİK verilerine göre TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %1,80, bir önceki yılın Aralık ayına göre %10,41, bir önceki yılın aynı ayına göre %18,95 ve on iki aylık ortalamalara göre %15,15 artış gerçekleşti.

ERDOĞAN'DAN FAİZ MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz, yüksek faiz yok" ifadesini kullandı.

İşte Erdoğan'ın o açıklamaları:

Enflasyona gelince, ben özellikle şu anda ağustos ayını geride bıraktığımızda, enflasyonda düşüşü göreceğiz. Bundan böyle enflasyonunun daha yukarı çıkması mümkün değil.

Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Düşük faiz düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Ağustos’ta düşük enflasyona geçeceğiz.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Hafta başından bu yana düşüş eğiliminde olan piyasalarda Dolar 8,48 TL'den, Euro 10,07 TL'den, Sterlin ise 11,82 TL'den işlem görüyor. 

Reuters'a konuşan bir bankanın döviz masası işlemcisi enflasyonda yukarı yönlü büyük bir sürpriz olmazsa kurda düşüşün bir süre daha devam edebileceğini söyledi.

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GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 6.94 TL'den işlem görürken onsu 1.810 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 489/493, çeyrek altın 793/810, Cumhuriyet altını ise 3.266/3.300 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

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BITCOIN VE ETHEREUM

Uzun bir süredir düşüşünü sürdüren ancak hafta sonu yeniden yükselişe geçen kripto para piyasalarında hareketlilik sürüyor. Bitcoin 39 bin 448 dolardan Ethereum ise 2 bin 701 dolardan işlem görüyor.

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