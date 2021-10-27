Dolar, Euro, Sterlin, Gümüş ve Altın... Piyasalarda dikkat çeken hareketlilik!

Piyasalardaki "zirve" yolculuğu tüm hızıyla devam ediyor. Döviz fiyatları ara ara gerilese de dolar, euro ve altın yine kritik seviyenin çok üstünde. İşte dolar, euro, sterlin, gümüş, altın ve kripto para piyasalarında son durum.

Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık indiriminin ardından rekor kıran dolar 9.85 seviyesine kadar yükseldi. Euro/TL 11,47 seviyesini aşarken, gram altın 567 lira ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Öte yandan piyasaların merakla beklediği Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB), enflasyon raporu 28 Ekim'de açıklanacak. Aynı gün öğleden sonra ve takip eden gün ise resmi tatil.

Reuters'ın geçen hafta görüşlerine başvurduğu altı ekonomist de enflasyonun Ekim ayında büyük ihtimalle yüzde 20'yi aşacağını hesapladı. Gerçekleşen enflasyona göre reel olarak yüzde 4'e yakın negatif getiri sağlayan TL'de analistlere göre değer kaybı riski sürüyor.

Haftaya, tutuklu iş insanı Osman Kavala için özgürlük çağrısı yapan 10 büyükelçi için 'istenmeyen kişi' gerilimiyle başlayan Türk Lirası, konunun diplomatik bir krize yol açmamasıyla birlikte iki gündür değerleniyor.

Hafta başında 9,85'e dayanan dolar/TL, dün 9,40'a kadar çekildikten sonra günü 9,50'nin hemen üzerinde kapatmıştı.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 9,52 TL'den, Euro 11,06 TL'den, Sterlin ise 13,11 TL'den işlem görüyor.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 7,35 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.787 dolar olan altında, gram altın 542/547, çeyrek altın 880/898, Cumhuriyet altını ise 3.620/3.659 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasasında ise Bitcoin 59 bin 18 dolar, Ethereum ise 4 bin 23 dolar seviyesinde.

TL'DEKİ DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

TCMB'nin Eylül ayının ilk günlerinde gerçekleşen yatırımcı toplantısında artık çekirdek enflasyona bakacağını ifade etmesi ve faiz indirimlerinin yakın olduğu yönündeki sinyalleri ile TL'de başlayan değer kaybı ise bugüne kadar nedereyse aralıksız devam etti.

Eylül ayına 8.3 civarından başlayan dolar/TL yeni rekor olan 9.85 seviyesine kadar yükseldi. TL, Eylül ayı başından geçen hafta Cuma gününe kadar dolar karşısında yüzde 14 değer kaybederek benzer para birimlerinden açık ara negatif ayrıştı. TL'den sonra en çok değer yitiren Brezilya realinde kayıp yüzde 8'de kaldı. Ruble ise aynı dönemde dolar karşısında yüzde 4'e yakın değer kazandı.

Reuters'ın geçen hafta görüşlerine başvurduğu altı ekonomist de enflasyonun Ekim ayında büyük ihtimalle yüzde 20'yi aşacağını hesapladı. Gerçekleşen enflasyona göre reel olarak yüzde 4'e yakın negatif getiri sağlayan TL'de analistlere göre değer kaybı riski sürüyor.