Dolar, Euro ve altın fiyatlarında baş döndüren hareketlilik

Piyasalarda çalkantılı seyir devam ediyor. Hem döviz hem de değerli metaller Türk Lirası karşısındaki zirvedeki yatay seyrini sürdürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

Yeni haftaya da zirvede başlayan piyasalarda geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun sürpriz bir kararla politika faizlerini bir puan indirmesinin etkileri sürüyor.

11 Temmuz’da da küresel piyasalarda dolar tüm önemli para birimlerine olduğu gibi avroya karşı da güçlenmiş, parite haftanın ilk işlem gününde yüzde 1’i aşan düşüşle 1,0057 seviyesini test etmişti. Böylelikle 2002’den bu yana en düşük seviye kaydedilmişti.

Diğer yandan Euro/dolar paritesi 20 yılın en düşük seviyesine geriledi. Uluslararası piyasalarda, Euro dolar paritesi şu dakikalarda 0.9918'den işlem görüyor. Böylece parite 2002 yılındaki 0,9952 seviyesinin altına inerken son 20 yılın en düşük seviyesini görmüş oldu. Euro/dolar paritesi temmuz ayı ortasında da 1,0000 seviyesini test etmişti.

Bankacılar TCMB'nin faiz indirimi bile birlikte attığı makroihtiyati adımlarla döviz politikasının ardından tahvil ve kredi politikalarında da kontrolünü, yön belirleyici rolünü artırdığına dikkat çektiler.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,11 TL'den başlayan Dolar 18.13 TL'den,

17,96 TL'den başlayan Euro 18,02 TL'den,

21,30 TL'den başlayan Sterlin ise 21,34 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,10 lira, avronun satış fiyatı ise 18,06 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.737 dolardan başlayan Ons altın 1.736 dolardan,

1.011 TL'den başlayan Gram altın 1.012 TL'den,

1.627 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.627 TL'den,

6.693 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.696 TL'den,

11,03 TL'den başlayan Gümüş ise 11,03 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise

Güne 21.032 dolardan başlayan Bitcoin 21.413 Dolar'dan,

1.579 dolardan başlayan Ethereum ise 1.619 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 96,97 dolardan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 97,85 dolardan işlem görüyor.