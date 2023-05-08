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Dolar, Euro ve altın seçim haftasına zirvede başladı

Dolar, Euro ve altın seçim haftasına zirvede başladı
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Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sadece 6 gün kala piyasalar seçim haftasına zirvede girdi. Dolar, Euro ve altın yeni rekora doğru koşuyor. İşte 8 Mayıs Pazartesi itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye'de kritik 14 Mayıs seçimlerine artık sadece 6 gün kaldı. Seçimlere 6 gün kala Dolar/TL ve Euro/TL yeni haftaya da zirve yenileyerek başladı.

Piyasalarda yakından takip edilen 14 Mayıs seçimlerine sadece 9 gün kalırken dolar TL 19.50'i görerek zirve tazeledi. Bu verilere göre TL dolar karşısında depremden bugüne geçen üç ayda yüzde 3.44 değer kaybetmiş oldu. Yılbaşından bugüne değer kaybı yüzde 4 seviyesinde.

Son günlerde TL'nin dolar karşısında rekor düşük seviyeye gerilemesiyle birlikte artan yaşam maliyetleri ve oluşan ikili kur sonrasında yıllardır uygulanan alışılmışın dışındaki para politikası birçok yatırımcının ülke varlıklarına olan ilgisini de azaltmıştı. Bu sebeple bu seçim küresel para piyasaları tarafından da yakından takip ediliyor.

İşte piyasalarda son durum:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin 

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 28 bin 150 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 960 Dolar'dan, 
1.863 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.850 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

Güne 75,70 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 76,40 Dolar'dan işlem görüyor.   

 

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