Dolar, Euro ve altın seçim haftasına zirvede başladı

Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimleri için sadece 6 gün kala piyasalar seçim haftasına zirvede girdi. Dolar, Euro ve altın yeni rekora doğru koşuyor. İşte 8 Mayıs Pazartesi itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye'de kritik 14 Mayıs seçimlerine artık sadece 6 gün kaldı. Seçimlere 6 gün kala Dolar/TL ve Euro/TL yeni haftaya da zirve yenileyerek başladı.

Piyasalarda yakından takip edilen 14 Mayıs seçimlerine sadece 9 gün kalırken dolar TL 19.50'i görerek zirve tazeledi. Bu verilere göre TL dolar karşısında depremden bugüne geçen üç ayda yüzde 3.44 değer kaybetmiş oldu. Yılbaşından bugüne değer kaybı yüzde 4 seviyesinde.

Son günlerde TL'nin dolar karşısında rekor düşük seviyeye gerilemesiyle birlikte artan yaşam maliyetleri ve oluşan ikili kur sonrasında yıllardır uygulanan alışılmışın dışındaki para politikası birçok yatırımcının ülke varlıklarına olan ilgisini de azaltmıştı. Bu sebeple bu seçim küresel para piyasaları tarafından da yakından takip ediliyor.

İşte piyasalarda son durum:



Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve ciddi bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 19,50 TL'den başlayan Dolar 19,50 TL 'den,

21,53 TL'den başlayan Euro 21,54 TL 'den,

24,70 TL'den başlayan Sterlin 24,70 TL 'den,

14,47 TL'den başlayan Japon Yeni ise 14,47 TL 'den işlem görüyor. Geçen haftanın son işlem gününde Dolar 19,49 TL'den, Euro 21,43 TL'den, Sterlin 24,58 TL'den, Japon Yeni ise 14,46 TL'den işlem görmüştü. Altın ve gümüş Güne 2.022 Dolar'dan başlayan Ons altın 2.021 Dolar 'dan,

1.268 TL'den başlayan Gram altın 1.267 TL 'den,

2.276 TL'den başlayan Çeyrek altın 2.276 TL 'den,

9.352 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 9.352 TL 'den,

16,12 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 16,10 TL 'den fiyatlanıyor.



Geçen haftanın son işlem gününde Ons altın 2.004 Dolar'dan, Gram altın 1.255 TL'den, Çeyrek altın 2.262 TL'den, Cumhuriyet altın 9.307 TL'den, Gram Gümüş ise 15.79 TL'den fiyatlanmıştı. Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor. Kripto paralar





Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor.

Güne 28 bin 150 Dolar'dan başlayan Bitcoin 27 bin 960 Dolar'dan,

1.863 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.850 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 75,70 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 76,40 Dolar'dan işlem görüyor.