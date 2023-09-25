Dolar, Euro ve altın zirveye demir attı

Yeni haftanın ilk işlem gününde başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde Türk Lirası karşısındaki zirve seyri devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçen haftaki politika faiz kararı sonrasında Türk Lirası karşısında yeniden yukarı yönlü hareketlenen piyasalar yeni haftaya da zirvede başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 500 baz puan artışla yüzde 30'a çıkarırken, seçimler sonrası başlayan cumhurbaşkanın da desteğini açıkladığı sıkılaştırma sürecinin devam edeceği ve dezenflasyonda kararlı olduğu mesajını verdi.

TL, bu verilere göre dolar karşısında yılbaşından beri yüzde 31.2 değer kaybetti. Kur üzerinde kontrolün gevşediği Haziran ayından bu yana TL'nin kaydettiği değer kaybı yüzde 23.8 seviyesinde.

Öte yandan yeni hafta da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın KKM hesapları için attığı kritik bir adımla başladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kur korumalı mevduat (KKM) hesaplarla ilgili olarak Türk Lirası dönüşümlü KKM hesaplarında asgari faiz zorunluluğunu kaldırdı. Böylece bankaların TL dönüşümlü kur korumalı hesaplara politika faizinin altında faiz verebilmesinin önü açıldı. KKM'de asgari faiz oranı politika faizi olarak uygulanıyordu. Politika faizi yüzde 30 düzeyinde bulunuyor.

TCMB tarafından bankalara mart ayında gönderilen yazıyla birlikte ise TCMB'nin karşı taraf olduğu kur korumalı mevduat işlemlerindeki faiz sınırı kaldırılmıştı.

İşte piyasalarda son durum:



Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni