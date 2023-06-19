Dolar, Euro ve altında dikkat çeken hareketlilik

Seçimlerin ardından Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kıran başta Dolar, Euro ve altın yeni haftaya da zirvede başladı. TCMB'nin kritik faiz karar haftasında işte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bu hafta açıklayacağı politika faizi kararı öncesinde döviz ve değerli metallerdeki zirve yolculuğu devam ediyor.

Agresif faiz artışı beklentilerinin kuvvetlenmesiyle Türk Lirası'nda görülen değer kaybı azalırken; piyasaların odağı perşembe günü TCMB Başkanı Gaye Erkan öncülüğünde nasıl bir karara imza atılacağına çevrildi.

Dolar kurundan tam 24 yıl sonra bir ilk

Her yeni güne yeni bir rekorla başlayan Dolar kurunun Türk Lirası karşısındaki zirve seyri 15 haftadır aralıksız devam ediyor. Türk Lirası'ndaki Dolar kuru karşısındaki 15 haftalık bu aralıksız değer kaybı son olarak 1999 yılında görülmüştü.

Seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar geçtiğimiz hafta 23,75 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu bir kez daha kırmıştı. Dolar gibi yurt içi piyasalarda yükselişini sürdüren Euro/TL ise tarihinde ilk kez 26 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu yeniledi. Altın da 1.498 liraya ulaşarak yeni bir rekora imzasını atmıştı.

TCMB yıl sonu tahminlerini açıkladı

Merkez Bankası haziran ayı piyasa katılımcıları anketine göre dolar, faiz ve enflasyon beklentisinde yukarı yönlü revizyona gidildi. Buna göre Dolar/TL beklentisi 23,09 TL'den 26,18 TL'ye, faiz beklentisi yüzde 8,5'ten yüzde 38,55'e, enflasyon beklentisi yüzde 37,17'den yüzde 38,55'e, büyüme beklentisi 3,7'den 3,8'e, GSYH 2024 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 4,6 iken, bu anket döneminde yüzde 4,5’e geriledi.

TCMB faiz kararını veriyor

Son iki yılda TL’de keskin kayıp, enflasyonda ise hızlı tırmanışa sebep olan düşük faiz politikası çerçevesinde TCMB kademeli olarak 1000 baz puan faiz indirimi gerçekleştirmiş, şubat ayındaki depremlerin ardından toparlanmayı desteklemek için 50 baz puan daha indirime giderek yüzde 8,5 seviyesine çekmişti. Haziran ayı Merkez Bankası faiz kararı 22 Haziran 2023 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak. Ekonomistler TCMB'nin faizleri 350 ila 2.150 baz puan arttırmasını bekliyor.

İşte piyasalarda son durum:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 23,60 TL'den başlayan Dolar 23,61 TL 'den,

25,77 TL'den başlayan Euro 25,79 TL 'den,

30,18 TL'den başlayan Sterlin 30,23 TL 'den,

16,64 TL'den başlayan Japon Yeni ise 16,64 TL 'den işlem görüyor.