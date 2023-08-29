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Dolar, Euro ve altında hareketlilik devam ediyor

Dolar, Euro ve altında hareketlilik devam ediyor
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TCMB'nin politika faizini artırım kararı sonrasında düşüşe geçen piyasalarda aşağı yönlü hareketlilik devam ediyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısında piyasa beklentilerini 3'e katlayarak politika faizini 7,5 puan artırarak yüzde 25'e yükseltmesinin ardından düşüş yaşayan, ardından tekrar yukarı yönlü ivme yakalayan döviz kurunda hareketlilik devam ediyor.

Piyasa beklentilerinin 3 katı olarak gerçekleşen faiz kararı ise başta dolar, euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde TL karşısında büyük bir geri çekilme yaşanmasına yol açmıştı. Karardan sonra sert bir düşüş yaşayan ancak haftanın son işlem gününde kayıplarının bir kısmını telafi eden döviz kurlarında yeni temkinli seyir devam ediyor.

 Hatırlanacağı gibi Dolar 27,79 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'yi görerek tarihi zirvesini tazelemişti.

Öte yandan bankalara verdiği talimatla Kur Korumalı Mevduat hesaplarının fişini çeken TCMB kur korumalı mevduat ile ilgili olarak bankalara yeni uygulama talimatı gönderdi ve KKM'den TL mevduata geçiş için TL mevduatın vadesi en az 32 gün olarak belirlendi.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek dönem para politikalarına yönelik beklentilerinin altın fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini söyledi.

İşte bu gelişmelerin gölgesinde piyasalarda son durum:

Güne 26,51 TL'den başlayan Dolar 26,61 TL'den, 
28,65 TL'den başlayan Euro 28,81 TL'den, 
33,47 TL'den başlayan Sterlin 33,49 TL'den, 
18,10 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,16 TL'den işlem görüyor.

 

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