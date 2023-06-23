Dolar, Euro ve altından bir rekor daha!

TCMB tarafından dün açıklanan politika faiz kararına piyasaların sert tepkisi haftanın son işlem gününde de sürüyor. Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerde Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor geldi. İşte 23 Haziran Cuma günü itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye'de seçim sürecinin ardından yeni ekonomi yönetiminin atacağı adımlar merakla bekleniyordu. Bu adımlardan ilk olan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı dün atıldı.

Ancak TCMB'nin Para Politikası Kurulu'nda aldığı politika faiz kararı beklentilerin altında kalınca piyasanın tepkisi çok sert oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Para Politikası Kurulu dünkü toplantının ardından politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını tam 27 ay sonra 650 baz puan artışla yüzde 8,5’ten yüzde 15 seviyesine yükseltti. Politika faizini 27 ay sonra ilk kez arttıran TCMB Para Politikası Kurulu, karar metninden "parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar verilmiştir" dedi. TCMB geçen ay faiz oranında değişikliğe gitmemişti. Politika faizi yüzde 8,5'te sabit tutulmuştu.

Cumhuriyet tarihi rekorları peş peşe geldi

Seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar bu kararın ardından 25 TL sınırını aşarak 25,57 TL'yi, Euro/TL de 27,78 TL seviyesini gördü. Gram altın da 1.562 TL ile yeni bir rekora imzasını attı.

İşte haftanın son işlem gününde piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yen'i...

Güne 25,09 TL'den başlayan Dolar 25,57 TL'den,

27,44 TL'den başlayan Euro 27,78 TL'den,

31,91 TL'den başlayan Sterlin 32,51 TL'den,

17,56 TL'den başlayan Japon Yeni ise 17,81 TL'den işlem görüyor.