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Dolar, Euro ve altının TCMB'nin faiz kararına tepkisi bu oldu

Dolar, Euro ve altının TCMB'nin faiz kararına tepkisi bu oldu
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın bugün verdiği 2025 yılının ilk politika faizi kararının ardından işte Dolar, Euro, Sterlin, Japon yeni, ons altın, gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını, Bitcoin, Ethereum ve Brent Petrol'de son durum...

Bu haftaya ABD'nin 47’nci başkanı seçilen Donald Trump'ın 4 yıl aradan sonra yeniden ABD Başkanlık koltuğuna oturmasını fiyatlayarak başlayan piyasalar bugün de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın vereceği politika faiz kararına odaklanmıştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan başkanlığında toplandı.

TCMB Para Politikası Kurulu 2025 yılının ilk toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 47,5’ten yüzde 45’e indirilmesine karar verdi.

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 47,5 seviyesine indirilmişti.

Ekonomistlerin beklentisi neydi ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Ocak 2025 politika faiz kararı için beklenti anketleri şu şekildeydi:

AA anketi: 250 baz puan indirim
Deutsche Bank tahmini: 250 baz puan indirim
Morgan Stanley tahmini: 250 baz puan indirim
Societe Generale tahmini: 250 baz puan indirim
Piyasa Katılımcıları Anketi: 250 baz puan indirim

TCMB'nin kararı sonrasındaİşte piyasalardaki son durum:

Dolar, Euro, Sterlin ve Japon Yeni

Güne 35,66 TL'den başlayan Dolar 35,65 TL'den,

37,18 TL'den başlayan Euro 37,20 TL'den,

43,99 TL'den başlayan Sterlin 43,98 TL'den,

22,81 TL'den başlayan Japon Yeni ise 22,85 TL'den işlem görüyor.

Ons altın, gram altın, çeyrek altın ve gümüş

Güne 2 bin 752 Dolar'dan başlayan Ons altın 2 bin 753 Dolar'dan,

3 bin 155 TL'den başlayan Gram altın 3 bin 153 TL'den,

5 bin 174 TL'den başlayan Çeyrek altın 5 bin 137 TL'den,

21 bin 262 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 21 bin 244 TL'den,

35,19 TL'den başlayan Gümüş ise 35,09 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum'da son durum

Kripto para piyasalarında

Güne 102 bin 71 Dolar'dan başlayan Bitcoin 101 bin 841 Dolar'dan,

3 bin 210 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 3 bin 204 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol fiyatları

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 78 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 78,54 Dolar'dan işlem görüyor. 

TCMB'nin Dolar, enflasyon ve faiz tahminleri belli olduTCMB'nin Dolar, enflasyon ve faiz tahminleri belli olduEkonomi

 

 

 

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