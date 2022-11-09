Dolar, Euro yatay seyirde, altın uçuyor!

ABD'deki seçimlerin gölgesinde piyasalar hareketli günlerini sürdürüyor. Dolar ve Euro zirvedeki yatay seyrini sürdürürken, altın fiyatları yukarı yönlü hareketlendi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...

Geçtiğimiz haftayı başta ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı olmak üzere yoğun bir veri akışıyla geçiren piyasalarda yeni haftada da hareketlilik sürüyor. Dolar endeksinde Fed’in faiz kararının ardından artan volatilite, piyasalarda belirsizliklerin hakim olmasıyla etkisini kaybederek piyasaları hareketlendirdi.

Gram altın fiyatı, salı günü tahvil getirilerindeki düşüşün ve teknik alımların desteğiyle yükselerek, 7 Ekim'den bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.

Analistler ayrıca, Fed'in faiz artırım hızını yavaşlatmasını gündeme alsa bile, diğer merkez bankalarının buna ayak uydurmakta zorlanacağını belirtiyor.

Goldman Sachs konuyla ilgili, “Fed, diğer merkez bankalarının yetişmekte giderek daha fazla zorlanacağı şekilde faiz artışları yapmaya devam ediyor. Bu durumun devam etmesi halinde doların önümüzdeki dönemlerde daha fazla güçlenebileceğini düşünüyoruz.” dedi.

ABD tahvillerinde ve dolar endeksinde meydana gelen geri çekilme sonrasında altın fiyatları son bir ayın zirvesine ulaştı. Analistler ayrıca, altın fiyatlarındaki yükselişte perşembe günü açıklanacak ABD tüketici fiyat endeksi (TÜFE) verisinin de etkili olduğunu belirtti.

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,57 TL'den başlayan Dolar 18,60 TL'den,

18,70 TL'den başlayan Euro 18,75 TL'den,

21,44 TL'den başlayan Sterlin 21,51 TL'den,

12,75 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,79 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,60 lira, euronun satış fiyatı ise 18,61 lira olmuştu. Altın ve gümüş

Güne 1.709 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.714 Dolar'dan,

1.021 TL'den başlayan Gram altın 1.025 TL'den,

1.642 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.648 TL'den,

6.756 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.781 TL'den,

12,71 TL'den başlayan Gümüş ise 12,88 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne 18.457 Dolar'dan başlayan Bitcoin 18.038 Dolar'dan,

1.307 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.255 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 94,97 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 94,98 Dolar'dan işlem görüyor.

YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ

Geçtiğimiz hafta içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son Enflasyon Raporu’nu açıkladı.

Kavcıoğlu, 2022 yıl sonu enflasyon tahminini 4,8 puanlık güncellemeyle yüzde 60,4’ten yüzde 65,2’ye yükselttiklerini belirterek, “Enflasyon tahmin aralığımızın orta noktaları 2022 yılı sonunda yüzde 65,2, 2023 yıl sonunda yüzde 22,3 ve 2024 yıl sonunda ise yüzde 8,8 seviyelerine tekabül etmektedir.” dedi.