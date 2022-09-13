Dolar kuru için ''yok artık'' dedirten tahmin: ''1 ay dişinizi sıkın''

Dolar bugün 18,26 TL ile Türk Lirası karşısında 2022 yılının rekorunu da kırarken daha önce doların 10 TL'ye kadar gerileceğini iddia eden yazar Engin Avcı bu sefer tarih verdi: "Kasım'ın ortalarına doğru dövizin canının alındığı görülecek. Yıl sonu dolar 10 liraya düşecek. İspatla bunu söyledim. İddiamın arkasındayım. 1 ay dişinizi sıkın. Ev ya da arsa almayın. Sonra fiyatlar düşecek" dedi.

ABD Merkez Bankası (FED) tarafından alınan faiz kararı dolasıyla her gün biraz daha yükselen dolar hakkında duyanları şaşırtan bir iddia ortaya atıldı.

Dolar kurunun 18 lira 25 kuruş olduğu şu günlerde iddialı bir çıkış yapan araştırmacı yazar Engin Avcı, doların kısa sürede 10 liraya kadar düşeceğini iddia etti.

''RUSYA'YI ÖRNEK VERDİ''

Türk lirasında yaşanan değer kaybının kısa sürede telafi edileceğini iddia eden Avcı, bu konuda Rus rublesinde son zamanlarda görülen değerlenmeyi örnek göstererek, ''Dünyada savaş var. En çok parası değerlenen ülke Rusya oldu. İlerde altın olarak güçlü olan ülke önemli bir noktaya ulaşacak. Dolar, euro karşısında daha da değerlenecek. Altını olan satmasın. Altın imparatorluğu başladı'' dedi.

'29 EKİME KADAR'

Dolarda yaşanan yükselişin ülkeye girecek dolarlar ile tersine döneceğini iddia eden Avcı, ''29 Ekim'e kadar likit girişleri artacak. Kasım'ın ortalarına doğru dövizin canının alındığı görülecek. Yıl sonu dolar 10 liraya düşecek. İspatla bunu söyledim. İddiamın arkasındayım. 1 ay dişinizi sıkın. Ev ya da arsa almayın. Sonra fiyatlar düşecek'' ifadelerini kullandı.