Dolar son 3 ayın zirvesinde! Altın düşüşte!

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere para ve değerli metaller FED Başkanı Jerome Powell'dan gelen açıklamaların ardından sarsıldı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, faiz oranlarının merkez bankası politika yapıcılarının beklediğinden daha yüksek seviyelere çıkabileceğini açıkladı. Powell son ekonomik verilerin beklenenden daha güçlü geldiğini belirterek, "Bu durum, faiz oranlarının nihai seviyesinin muhtemelen daha önce beklenenden daha yüksek olacağını gösteriyor." dedi. Powell'ın konuşması ayrıca piyasaların genel olarak Fed'in ekonomiyi bir resesyona sürükleyebileceği endişelerinin olduğu bir dönemde geldi.

Dolar son 3 ayın zirvesinde

Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz oranlarının beklenenden daha fazla artabileceği uyarısında bulunmasının ardından dolarda yükseliş hızlanırken; dolar endeksi son üç ayın en yüksek seviyesine, dolar/TL ise 18,94 seviyesinin üzerine çıktı. Dolardaki güçlenme ve Hazine'nin daha cazip getirileri ise risk odaklı varlıklar üzerinde satış baskısının artmasına neden oldu.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,92 TL'den başlayan Dolar 18,94 TL 'den,

19,92 TL'den başlayan Euro 19,96 TL 'den,

22,36 TL'den başlayan Sterlin 22,44 TL 'den,

13,73 TL'den başlayan Japon Yeni ise 13,81 TL 'den işlem görüyor.

Dün kapanışta Dolar 18,92 TL'den, Euro 20,07 TL'den, Sterlin 22,44 TL'den, Japon Yeni ise 13,83 TL'den işlem görmüştü.

Altın ve gümüş



Güne 1.810 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.814 Dolar 'dan,

1.101 TL'den başlayan Gram altın 1.105 TL 'den,

1.770 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.777 TL 'den,

7.285 TL'den başlayan Cumhuriyet altın 7.311 TL 'den,

12,16 TL'den başlayan Gram Gümüş ise 12,25 TL'den fiyatlanıyor.