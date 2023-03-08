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Dolar son 3 ayın zirvesinde! Altın düşüşte!

Dolar son 3 ayın zirvesinde! Altın düşüşte!
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Dün ABD Merkez Bankası FED Başkanı Powell'dan gelen faiz artışlarına beklenenden de yüksek seviyede devam açıklamasının ardından Dolar 18,90 barajını aşarken, altın fiyatları sert geri çekildi. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında da ise çalkantılı seyir devam ediyor. 

Güne 22 bin 39 Dolar'dan başlayan Bitcoin 22 bin 91 Dolar'dan, 
1.557 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.559 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. 

ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) Mart 2023 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu yayımlandı. EIA, küresel petrol stoklarındaki artışı gerekçe göstererek bu yıla ilişkin petrol fiyat tahminini aşağı çekti. Raporda, bu yıl için Brent petrolün ortalama varil fiyatının 82,95 dolar olacağı tahmin edildi. Bu rakam şubat ayı raporunda ise 83,63 dolardı.

EIA'dan gelen bu haber sonrası güne 83,57 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 83,34 Dolar'dan işlem görüyor.  

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