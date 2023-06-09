Dolar ve altından yeni rekor!

Dolar, Euro ve altın rekor üstüne rekor kırarak zirve yolculuğuna tam gaz devam ediyor. İşte 9 Haziran Cuma günü Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Seçim sürecini geride bırakan Türkiye'de piyasalardaki yangın git gide daha da büyüyor...Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi tüm hızıyla devam ederken Türk Lirası ise günden güne değer kaybını sürdürüyor.

Dolar/TL bugün 23,50 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu bir kez daha kırdı. Dolar kuru, seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesindeydi. Ons altın ve dolar/TL’de aynı dönemde yaşanan yükselişler, gram altının 1.484 TL seviyesine yükselerek tüm zamanların rekorunu kırmasını sağladı.

Türkiye'nin CDS'i yeniden 500 puanın üzerinde

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) yeniden 500 baz puanın üzerine çıktı. TCMB verilerine göre ise net rezervler eksi 4,4 milyar dolar seviyesinden 2 Haziran haftasında eksi 5,7 milyar dolar seviyesine kadar geriledi. Net rezervlerdeki bu gerileme ise Türkiye’nin CDS’lerinin yeniden 500 seviyelerinin üzerine çıkmasına sebep oldu.

Kısa vadeli borç 772 milyar lira arttı

Kurdaki yükseliş ücretlerin erimesine ve enflasyonist baskıların artmasına neden olurken borçların da maliyeti katlanıyor. Bir yıl içerisinde ödenmesi gereken kısa vadeli dış borcun TL karşılığı 14 Mayıs seçimlerinden bu yana 772 milyar lira yükseldi.

İşte piyasalarda son durum:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 23,48 TL'den başlayan Dolar 23,50 TL 'den,

25,32 TL'den başlayan Euro 25,37 TL 'den,

29,56 TL'den başlayan Sterlin 29,56 TL 'den,

16,92 TL'den başlayan Japon Yeni ise 16,90 TL 'den işlem görüyor.