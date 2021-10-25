Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrıda bulunan ABD ve bazı ülkelerin büyükelçilikleri, geri adım attı. Kabine toplantısında diplomatik kriz yaratacak bir karar alınmayacağına dair beklentiyle dolar ve euro düşüşe geçti. İşte dolar, euro, sterlin, gümüş, altın ve kripto para piyasalarında son durum...

Merkez Bankası'nın politika faizinde yaptığı 200 baz puanlık indiriminin ardından dolardaki yükseliş durdurulamıyor.

Geçtiğimiz günlerde politika faizinin 200 baz indirilmesiyle dolar 9,66 ile tüm zamanların en yüksek seviyesi çıkmıştı. Tekrar 9,60 seviyelerine gerileyen dolar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 10 ülkenin büyükelçilerini 'istenmeyen kişi' ilan etmesinin ardından yine sert bir yükseliş gördü.

Türk Lirası dün gece Asya piyasalarında dolar karşısında büyük değer kaybetti. Gece saat 01.26 itibariyle dolar, 9,81'e ulaşırken ilerleyen dakikalarda 9,85'i de gördü.

Türk Lirası, yıl başından bu yana dolar karşısında yüzde 20'den fazla değer kaybetti.

Dolar karşısında eriyen Türk Lirası, Asya piyasalarında Euro/TL kuru da 11.46 seviyesinden işlem gördü.

BÜYÜKELÇİLİKLER GERİ ADIM ATTI

Osman Kavala'nın serbest bırakılması için çağrı yapan ABD ve diğer bazı ülkelerin Ankara büyükelçilikleri, "Ülkelerin içişlerine karışmamaya dair maddeye riayet ediyoruz" açıklamasını yaptı. Kabine toplantısında kriz yaratacak bir karar alınmayacağına dair beklentiyle birlikte dolar ve euro gerilemeye başladı.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 9,58 TL'den, Euro 11,13 TL'den, Sterlin ise 13,20 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 9,6020 lira, avronun satış fiyatı ise 11,1780 lira olmuştu.

GÜMÜŞ VE ALTIN

Gümüş 7,58 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.809 dolar olan altında, gram altın 552/557, çeyrek altın 896/914, Cumhuriyet altını ise 3.685/3.726 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

BITCOIN VE ETHEREUM

Kripto para piyasasında ise Bitcoin 63 bin 181 dolar, Ethereum ise 4 bin 154 dolar seviyesinde

FAİZ KARARI SONRASI REKOR GELMİŞTİ

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu geçtiğimiz perşembe günü politika faizini 200 bas puan indirmesi ile Türk Lirasındaki değer kaybı hızlanmış dolar 9.50 seviyesini aşarak rekor kırmıştı.

TL'DEKİ DEĞER KAYBI SÜRÜYOR

TCMB'nin Eylül ayının ilk günlerinde gerçekleşen yatırımcı toplantısında artık çekirdek enflasyona bakacağını ifade etmesi ve faiz indirimlerinin yakın olduğu yönündeki sinyalleri ile TL'de başlayan değer kaybı ise bugüne kadar nedereyse aralıksız devam etti.

Eylül ayına 8.3 civarından başlayan dolar/TL yeni rekor olan 9.85 seviyesine kadar yükseldi. TL, Eylül ayı başından geçen hafta Cuma gününe kadar dolar karşısında yüzde 14 değer kaybederek benzer para birimlerinden açık ara negatif ayrıştı. TL'den sonra en çok değer yitiren Brezilya realinde kayıp yüzde 8'de kaldı. Ruble ise aynı dönemde dolar karşısında yüzde 4'e yakın değer kazandı.

Reuters'ın geçen hafta görüşlerine başvurduğu altı ekonomist de enflasyonun Ekim ayında büyük ihtimalle yüzde 20'yi aşacağını hesapladı. Gerçekleşen enflasyona göre reel olarak yüzde 4'e yakın negatif getiri sağlayan TL'de analistlere göre değer kaybı riski sürüyor.