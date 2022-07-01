Dolar ve Euro tehlikeli sularda, altında geri çekilme sürüyor

Haftanın son işlem gününde piyasaların kritik seviyedeki seyri devam ediyor. İşte haftanın son işlem gününde dolar, Euro, Sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...

BDDK'nın geçen hafta cuma günü piyasalar kapandıktan sonra alınan "Döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi geçmeyen şirketlere, döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartıyla kredi verilmesi" kararıyla piyasalarda büyük bir geri çekilme yaşanmıştı. Ancak yeni haftada kur yeniden Türk Lirası karşısında değer kazanmaya devam ediyor.

DIŞ BORÇ UÇTU

Bakanlık, 31 Mart 2022 itibarıyla brüt ve net dış borç stoku, Hazine garantili dış borç stoku ve kamu net borç stoku ile Avrupa Birliği (AB) tanımlı genel yönetim borç stoku verilerini açıkladı. Buna göre, Türkiye'nin brüt dış borç stoku, 451.2 milyar dolar olarak gerçekleşirken stokun milli gelire oranı yüzde 56.8 oldu. Aynı tarihte net dış borç stoku 231.4 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Stokun milli gelire oranı yüzde 29.1 seviyesinde gerçekleşti. Hazine garantili dış borç stoku ise 14.5 milyar dolar oldu. Kamu net borç stoku bu dönemde 1 trilyon 842.4 milyar lira olarak kaydedildi. Stokun milli gelire oranı yüzde 22.2 olarak belirlendi. AB tanımlı genel yönetim borç stoku da 3 trilyon 540.4 milyar lira, bu rakamın milli gelire oranı yüzde 42.6 olarak hesaplandı.

MERKEZ BANKASINDAN YENİ DÖVİZ KARARI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarına uyguladığı yüzde 1,5 komisyon oranını yüzde 5'e yükseltti. Öte yandan dönüşüm oranı gerçek ve tüzel kişiler için ayrı ayrı yüzde 10,00'a ulaşamayan bankalardan iki katı oranında komisyon alınması uygulamasının kaldırıldığı aktarıldı.

Reuters anketine göre, Tüketici Fiyatları Endeksi'nin (TÜFE) haziran ayında da sert yükselişini sürdürmesi ve yaklaşık 5 puan artışla neredeyse 24 yılın zirvesi olan yüzde 78.35'e tırmanması bekleniyor.

Türkiye'nin bu ay ortasında 840 baz puanı (bp) aşarak rekor kıran beş yıllık CDS'leri geçen hafta kademeli düşüşün ardından bu haftanın ikinci yarısında keskin yükseldi. CDS dün de 6 bp yükselerek 839/856 bp seviyesinden kapandı.

İşte haftanın son işlem gününde piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 16,68 TL'den başlayan Dolar 16,72 TL'den,

17,48 TL'den başlayan Euro 17,49 TL'den,

20,27 TL'den başlayan Sterlin ise 20,24 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 16,69 lira, avronun satış fiyatı ise 17,46 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.800 dolardan başlayan Ons altın 1.796 dolardan

966 TL'den başlayan Gram altın 965 TL'den,

1.554 TL'den başlayan çeyrek altın 1.552 TL'den,

6.393 TL'den başlayan Cumhuriyet altını ise 6.386 TL'den işlem görüyor.



10,75 TL'den başlayan Gümüş ise 10,71 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 19 bin 558 dolar, Ethereum ise bin 68 dolar'dan işlem görüyor.

Brent petrol

Dün 115 dolardan işlem gören brent petrol, yeni ayın ilk gününde 109 dolara geriledi.