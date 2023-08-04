Dolar ve Euro zirvede, altın düşüşe geçti

Dün açıklanan enflasyon rakamlarının ardından yeniden hareketlenen piyasaların zirve seyri devam ediyor. İşte 4 Ağustos itibariyle Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında dün Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon rakamlarıyla yükselişe geçen piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem döviz hem de değerli metallerde hareketlilik sürüyor.

TÜİK'in dün açıkladığı Temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre; Temmuz ayında Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %47,83, aylık %9,49, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık %44,50, aylık %8,23 arttı. Ancak Enflasyon Araştırma Grubu tarafından açıklanan Temmuz enflasyonu, TÜİK'in yine üstünde çıktı. ENAGrup Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) Temmuz ayında %13,18 arttı. E-TÜFE’nin son 12 aylık artışı %122,88 olarak gerçekleşti. 2023 yılı, Ocak-Temmuz dönemi enflasyon oranı ise %69,21 oldu.

Hatırlanacağı gibi TCMB'nin beklentilerin altında kalan faiz kararının ardından Dolar 27,40 TL'ye, Euro/TL 30,66 TL'ye, Gram altın da 1.715 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazelemişti. Dolar kuru dün 27,79 TL ile yeni bir rekor daha kırarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

İşte piyasalarda son durum:

Güne 26,99 TL'den başlayan Dolar 26,98 TL'den,

29,55 TL'den başlayan Euro 29,57 TL'den,

34,40 TL'den başlayan Sterlin 34,34 TL'den,

18,96 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,97 TL'den işlem görüyor.