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Dolar ve Euro'dan peş peşe yeni rekorlar

Dolar ve Euro'dan peş peşe yeni rekorlar
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Piyasalarda başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki yükselişi tüm hızıyla sürerken Dolar ve Euro'dan yeni rekorlar da gelmeye devam ediyor. İşte 16 Haziran Cuma Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Önceki gün Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı enflasyonu tek haneli rakamlara indirmek için Mehmet Şimşek'in adımlarını Merkez Bankası'yla atmasını kabullendiklerini söylemesi sonrasında piyasalardaki yükseliş yavaşlamıştı. Ancak bu etki kısa sürdü ve piyasalarda ibre yeniden yukarı döndü.

Hatırlanacağı gibi seçimlerin ilk turunun olduğu 14 Mayıs’ta 19,60 seviyesinde seyreden Dolar dün 23,75 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu bir kez daha kırmıştı. Dolar gibi yurt içi piyasalarda yükselişini sürdüren Euro/TL ise tarihinde ilk kez 26 TL seviyesine ulaşarak tarihi rekorunu yeniledi.

Altın da 1.498 liraya ulaşarak yeni bir rekora imzasını atmıştı. 

Yurt içinde piyasalar Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in bu hafta bankalarla yapması beklenen toplantıya ve 22 Haziran'da Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararına odaklanmış durumda.

İşte piyasalarda son durum:

Haber3.com'dan önemli bilgilendirme: Değerli okuyucumuz aşağıda yer alan fiyatların döviz büroları, bankalar ve Kapalı Çarşı fiyatları ile farklılık gösterdiğinin ve bir "makas" olduğunun biz de farkındayız. Ancak para piyasalarında oluşan bu farklılığa rağmen haberimizde TCMB kurlarını yayınlamaktayız. Bilginize...

Dolar, Euro ve Sterlin 

 

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