Dolar ve Euro'nun ardından altın uçuşa geçti

Piyasalar bir yandan iç bir yandan da dış politikayı takip ederken, Türk Lirası'nın döviz ve değerli metallere karşı olan değer kaybı artıyor. Bugün hem Euro'dan hem de altından peş peşe yeni rekorlar geldi. İşte 13 Temmuz Perşembe Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto paralarda son durum...

Başta Dolar, Euro ve altın olmak üzere hem dövizin hem de değerli metallerin Türk Lirası karşısındaki zirve seyri tüm hızıyla sürüyor.

Dün ABD'den gelen enflasyon verilerinin ardından piyasalar yeniden hareketlendi.

TCMB'nin 27 ay sonra ilk kez faiz artışı kararı alınıp, politika faizinin yüzde 8,5'den yüzde 15'e çıkmasıyla döviz kurunun halihazırda süren yükselişi ABD'den gelen enflasyon verileriyle de daha da katlandı.

ABD'de haziran ayında yıllık enflasyon yüzde 3 artış gösterdi. Mayıs ayında yıllık artış yüzde 4 seviyesinde gerçekleşirken, piyasanın haziran ayına yönelik yıllık artış beklentisi ise yüzde 3,1 seviyesindeydi. Öte yandan, haziran ayında enflasyon aylık bazda yüzde 0,2 arttı. Piyasanın aylık artış beklentisi ise yüzde 0,3 seviyesindeydi. Fed’in faiz kararlarında oldukça sık bahsettiği Çekirdek TÜFE de aylık ve yıllık bazda beklentilerin altında kaldı. Buna göre, aylık artış yüzde 0,2 olurken yıllık artış yüzde 4,8 seviyesinde gerçekleşti.

Dolar, Euro ve altında Cumhuriyet tarihi rekorları

Ons atın fiyatı ise ABD enflasyon verilerinin Fed'in para politikasını sıkılaştırmayı yakında durduracağına dair umutları artırmasının ardından yaklaşık bir ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Dolar 26,25 TL'yi, Euro/TL de 29,19 TL'yi, Gram altın da 1.651 TL'ye çıkarak tarihi zirvesini tazeledi.

Yatırımcıların radarında şimdi ise ABD ilk kez işsizlik maaşında bulunanların sayısı ile günün ilerleyen saatlerinde açıklanacak olan Üretici Fiyat Endeksi raporu yer alacak.

CDS'ler düşüşte

Türkiye'nin borçlarının temerrüde düşmesine karşı sigortalama maliyetini ölçen 5 yıllık CDS, mayıs ayında 700 baz puanın üzerine kadar yükselmişti.

CDS rasyonel politikalara geçiş beklentisiyle daha sonra hızlı bir şekilde 700'den 500 baz puana geriledi. Düşüş yönlü eğilimini sürdüren CDS'ler dün kapanış itibarıyla 463 baz puandan işlem gördü.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro, Sterlin, Japon Yen'i...

Güne 26,12 TL'den başlayan Dolar 26,15 TL'den,

29,13 TL'den başlayan Euro 29,19 TL'den,

34,04 TL'den başlayan Sterlin 34,11 TL'den,

18,90 TL'den başlayan Japon Yeni ise 18,93 TL'den işlem görüyor.